Консультативна рада Мінекономіки запропонувала створити економічні кластери в західних областях України для розвитку промисловості

Експерти Консультативної ради з економічної політики при Міністерстві економіки України пропонують створити потужні економічні кластери на заході та південному заході України для розвитку виробництв.

"Інвестиції в ці кластери будуть забезпечені комплексним страхуванням від війни та підкріплені надійними постачаннями енергоносіїв і сировини, які забезпечать безперебійне виробництво. Для залучення капіталу в ці галузі Україна може розраховувати на поєднання внутрішніх приватних інвестицій і прямих іноземних інвестицій, орієнтованих на ЄС та інші зовнішні ринки", - йдеться в опублікованому Мінекономіки в четвер документі про рекомендації щодо прискорення економічного зростання.

Планується, що економічні кластери будуть захищені географічною відстанню і сучасними системами ППО.

Щодо транспортної сфери, то в Мінекономіки вважають, що державна політика має зосередитися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС і розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця і сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах обабіч кордону. Важливим заходом у цій сфері стане будівництво залізниці Краків-Львів із шириною колії 1435 мм, визначеної Єврокомісією пріоритетним проєктом.

У Мінекономіки очікують, що поліпшення інфраструктури, наприклад розширення стандартної європейської залізничної колії в Україні, дасть змогу інтегрувати економічні кластери з європейськими ринками, максимізуючи експортний потенціал і залучаючи і вітчизняних, і іноземних інвесторів.

У сфері зайнятості населення експерти Консультативної ради пропонують забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема ВПО, у ті регіони, де потреба в працівниках і кількість виробництв вища. Також передбачена реформа держполітики у сфері зайнятості, покращення процедури тимчасового бронювання для працівників і відновлення збору та публікацій даних Держстатом.

Говорячи про підвищення продуктивності праці, автори документа наголосили, що в умовах війни Україна повинна мати змогу підвищити ефективність праці, щоб створювати більше продукції з наявних ресурсів. Це передбачає додаткові заходи з дерегуляції госпдіяльності, ухвалення нового Трудового кодексу, спрощення податкової системи та диджиталізації держпослуг.

Вагоме значення експерти ради приділяють поверненню українців із-за кордону. На думку авторів документа, держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкретну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку. Серед додаткових кроків пропонується спрямування частини податкових надходжень, зібраних урядами країн перебування від вимушених мігрантів з України, на потреби України, зокрема на посилення обороноздатності, а також урахування пенсійних податків, сплачених за кордоном.

Консультативну раду з економічних питань при Мінекономіки було створено з ініціативи першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко. До неї ввійшли провідні світові економісти, нобелівські лауреати, професори університетів і керівники міжнародних компаній. Раду очолив професор департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко. Організаційну допомогу в роботі групи надає Київська школа економіки (KSE).