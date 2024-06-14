Економіка

19:09 14.06.2024

"Нафтогаз" упровадив внутрішній регламент REMIT

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"Нафтогаз" упровадив внутрішній регламент REMIT

НАК "Нафтогаз України" затвердила внутрішній регламент REMIT - регламент ЄС про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку.

"Компанія активно працює над інтеграцією в європейську енергетичну систему", - повідомив "Нафтогаз" у п'ятницю.

Документ, зокрема, дасть змогу компанії виконати свої зобов'язання за новим законодавством, запровадженим Україною на виконання міжнародних зобов'язань щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1227/2011 про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT).

Наразі відповідний регламент реалізується з обмеженнями, передбаченими Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на період дії воєнного стану. Щойно цей правовий режим буде знято, документ буде введено в повному обсязі.

REMIT - Регламент (ЄС) 1227/2011 про цілісність і прозорість на оптовому та енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Його мета - виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, таким, зокрема, як торгівля на основі інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку.

Положення регламенту впроваджені в українське законодавство законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT).

 

Теги: #нафтогаз_україни #remit

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