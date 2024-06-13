IFC має намір профінансувати будівництво "Галнафтогазом" ВЕС 150 МВт

IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандатний лист щодо фінансування будівництва ВЕС 150 МВт, повідомив віцепрезидент Альфонсо Гарсія Мора.

"Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і "Галнафтогазом" для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт", - написав він у мережі Х у четвер.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ОККО на Конференції з відновлення України в Берліні URC-24 уклали кредитну угоду в розмірі EUR60 млн на будівництво нового заводу з виробництва біоетанолу в Україні.