"Укрнафта" планує побудувати у 2024 р. ще близько 100 МВт газової генерації

Державна компанія "Укрнафта", друга-третя за обсягом видобутку газу в Україні, прийняла стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів, повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на Конференції з відновлення України в Берліні (URC2024).

"На першому етапі це буде близько 1 ГВт. На цей рік ми бачимо більш оптимістичний і більш реалістичний план побудувати щонайменше 100 МВт", - сказав він під час круглого столу URC2024, присвяченого питанню якнайшвидшого відновлення енергогенерації в Україні.

Корецький повідомив, що "Укрнафта" з цією метою на полях URC2024 підписала меморандуми про взаєморозуміння з Siemens Energy і Deutsche Bank, щоб і отримати експертизу й розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії, і залучити фінансування на будівництво газової маневреної генерації.

Водночас директор "Укрнафти" зазначив, що для першого етапу в компанії більш ніж достатньо ліквідності на рахунках, і є величезна підтримка з боку українських банків, тоді як меморандуми з Siemens і Deutsche Bank націлені на наступні паралельні треки з виробництва електроенергії з газу.

Корецький нагадав, що "Укрнафта" є також найбільшим виробником нафти в Україні, і після того, як уряд взяв на себе управління компанією від менеджерів Ігоря Коломойського, компанія отримала $1 млрд EBITDA порівняно з чистими збитками в $0,5 млрд за останні 10 років.

Директор компанії додав, що нещодавно було обрано незалежну наглядову раду, і наразі "Укрнафта" перебуває на правильному шляху реалізації корпоративної стратегії, стратегії ESG, а також стратегії соціальної відповідальності.