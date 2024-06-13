"Укрнафта" планує залучити фінансування Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

ПАТ "Укрнафта" підписало меморандум про співпрацю з Deutsche Bank, щоб залучити фінансування на будівництво газової маневреної генерації, повідомила пресслужба компанії.

Крім того, на Конференції з відновлення України, що відбулася в Берліні, компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy. Договір допоможе отримати експертизу й розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

"Найважливіше питання зараз - зміцнення української енергосистеми, зруйнованої російськими атаками. Децентралізація та підвищення ефективності. "Укрнафта" стала частиною цього процесу. Це входить в ESG стратегію компанії, зокрема як органічний процес розширення ланцюжка доданої вартості. Також це важливо з точки зору соціальної відповідальності компанії", - зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Раніше "Укрнафта" та "Укргідроенерго" заявили, що EUR300 млн, які виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на підтримку енергетичного сектору України, буде спрямовано на реалізацію ними проєктів з відновлення генерувальних потужностей шляхом будівництва нової маневреної генерації.

Як повідомлялося, Україна за допомогою партнерів має намір побудувати 2024 року до 1 ГВт газової маневрової генерації і ще 4 ГВт найближчими роками.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.