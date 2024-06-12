Економіка

15:38 12.06.2024

Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

2 хв читати
Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

Німеччина докладе максимум зусиль, щоб Україна 2024 року могла експортувати щонайменше 7,2 млн тонн агропродукції щомісяця, що вже було досягнуто завдяки європейським партнерам від початку повномасштабної війни, заявила парламентський статс-секретар Міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини Офелія Нік.

"Війна завдає надзвичайної шкоди сільському господарству, його розвитку в Україні та розвитку інфраструктури сільського господарства. (...) Україна потребує нашої солідарності, нашої підтримки у відновленні та зміцненні агропродовольчого сектору. Хочу запевнити, що ми не забуватимемо наших зобов'язань допомагати вашій країні стільки, скільки це буде необхідно", - сказала вона в межах Конференції з відновлення України в Берліні в середу.

Статс-секретар зазначила, що, незважаючи на всі втрати, європейські та міжнародні партнери з країн Великої Сімки змогли багато домогтися упродовж двох останніх років, водночас першорядне значення мають коридори солідарності та підтримка ініціативи експорту зерна з України, які також стабілізували весь експорт агротоварів з України.

"Ми хочемо, щоб експорт зберігався на рівні не менше ніж 7,2 млн тонн щомісяця цього року. Це обсяг, досягнутий Україною зараз, під час війни, а згодом повернувся до довоєнного рівня. Німецький уряд продовжить робити все можливе, щоб підтримувати Україну у виробництві та експорті сільгосппродукції", - наголосила Офелія Нік.

Вона звернула увагу, що процес відновлення України надасть нові можливості для модернізації агропродовольчого сектору, органічної трансформації та необхідних реформ. Це серйозна можливість, щоб домогтися значного прогресу у вступі до Європейського Союзу.

"Україна належить до європейської родини, є частиною об'єднаної вільної Європи. Це правда, що інтеграція України в ЄС зіткнеться з різними викликами як для ЄС, так і для України. Ми повинні також взяти до уваги той факт, що це вплине не лише на єдиний ринок ЄС, але також на світові ринки. Ми маємо переконатися, що аграрна політика ЄС і підтримка для України стануть діючою моделлю в розширеному ЄС", - зазначила статс-секретар Мінсільгоспу Німеччини.

Вона констатувала, що незважаючи на виклики інтеграції України в ЄС, цей факт надзвичайно зміцнить агросектор Співдружності, закріпить позицію ЄС на світових ринках як ключового гравця, суттєво збільшить продовольчу безпеку і в ЄС, і в світі.

"Тісна координація всіх міжнародних партнерів, договорів і меморандумів, усіх тих, хто підтримує країну, зробить через цей процес успішним", - резюмувала парламентський статс-секретар Мінсільгоспу Німеччини.

Теги: #україна #німеччина #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 12.06.2024
Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

06:09 12.06.2024
Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

05:22 12.06.2024
КМВА: ворог наніс по Києву комбінований ракетний удар

КМВА: ворог наніс по Києву комбінований ракетний удар

05:05 12.06.2024
КМДА: внаслідок ракетної атаки у Києві постраждалих та руйнувань немає

КМДА: внаслідок ракетної атаки у Києві постраждалих та руйнувань немає

04:06 12.06.2024
В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!

В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!

03:20 12.06.2024
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

03:04 12.06.2024
Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

01:16 12.06.2024
Нідерланди виділили 60 млн євро на створення безпілотних апаратів в Україні

Нідерланди виділили 60 млн євро на створення безпілотних апаратів в Україні

00:19 12.06.2024
ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ

ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ

00:07 12.06.2024
На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

ОСТАННЄ

"Укрфінжитло" та Японія співпрацюватимуть для розвитку доступного житла в Україні

Скорочення графіка відключень е/е "Укренерго" пояснило відсутністю світла у багатьох споживачів через негоду

Україна виробляє military-tech у десять разів дешевше за найближчі аналоги з країн НАТО - CEO Roboneers

Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

Група СБ та уряд України планують програму Renew Ukraine для розвитку ВДЕ - профільний директор IFC на URC-24

Конкуренція серед претендентів на ринку праці знижується п'ятий місяць поспіль

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Група ЄІБ планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду

ЄІБ забезпечить кредит на EUR100 млн для відновлення українських громад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА