Мобілізація співробітників вплинула на роботу 81% компаній-членів AmCham - опитування

Бронювання співробітників є ключовим викликом для 80% учасників опитування Американської торговельної палати в Україні (AmCham), 81% компаній-членів відчули вплив мобілізації працівників, такими є результати опитування AmCham CitiUkraine "Оцінка стану бізнесу у воєнній Україні".

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов'язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це має суттєвий вплив на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з урядом, щоб знайти правильний баланс - армія отримує те, що їй потрібно, економіка і бізнес продовжують працювати, а податки сплачуються", - прокоментував результати опитування президент AmCham Андрій Гундер.

Згідно з ними, повністю функціонують 85% компаній, частково - 15%, і лише 2% зовсім не працюють.

У 49% опитаних підприємств із 2022 року зменшилася кількість співробітників і доходи. Водночас 19% компаній заявляють про зростання кількості працівників, а 28% - про збільшення доходу порівняно з довоєнним рівнем.

При цьому 43% респондентів очікують зростання доходів у 2024 році порівняно з попереднім, 35% не очікують змін, ще 22% очікують зниження виручки.

В опитуванні зазначається, що активи 59% його учасників не було пошкоджено, 30% опитаних заявили про пошкодження активів (з них у третини активи залишаються пошкодженими, дехто побудував нові), у 4% опитаних активи перебувають під окупацією.

Говорячи про ключові виклики для роботи компаній 2024 року, окрім бронювання військовозобов'язаних співробітників (80%), 75% вважають такими безпеку і захист своїх працівників, 50% - здоров'я і психологічний стан співробітників, перебої з електропостачанням є на заваді для половини опитаного бізнесу.

Ракетні атаки на критичну інфраструктуру та бізнес-активи є перешкодою для 45% бізнесу, 40% заважає економічна та споживча рецесія, 39% вважають перешкодою залучення та збереження топкадрів.

Для пом'якшення впливу війни на бізнес 87% опитаних розширили можливість віддаленої роботи, 83% розробили план дій у надзвичайних ситуаціях, 48% впровадили посилені заходи кібербезпеки, 43% диверсифікували ланцюжки постачань, 34% релокували бізнес-процеси або офіси.

Наголошується, що 54% респондентів наразі стикаються з проблемами, пов'язаними з інфраструктурою, комунальними послугами або транспортом через війну. До основних перешкод належать транспортні та логістичні питання - 83%, перебої в роботі комунальних служб (електрика, вода тощо) - 62%, збільшення витрат на обслуговування та ремонт - 35%.

Водночас 73% компаній не розглядали розширення на нові ринки як стратегічну відповідь на виклики, пов'язані з війною, тоді як 27% розширили свою присутність на таких ринках, як Європа (87%), США (30%), Азія (30%), Африка (13%), Австралія (7%).

76% членів AmCham бачать значну проблему у функціонуванні судової системи. З них дві третини вважають, що судова система є доволі неефективною і потребує значних поліпшень, а решта вважають, що судова система загалом ефективна, але потребує деяких змін. Лише 24% опитаних вважають, що судова система ефективна і не потребує змін.

Серед найбільш поширених перешкод у роботі судової системи респонденти назвали тривалі судові розгляди (83%), недосконалість законодавчого регулювання процедури перегляду справ (76%), високий рівень корупції в судовій гілці влади (72%), неукомплектованість судів суддями (36%) і брак адміністративного персоналу в судах (20%).

У результатах дослідження йдеться, що 56% компаній не мають достатнього доступу до страхування від військових ризиків.

Говорячи про доступ до фінансування, 83% компаній заявили, що мають доступ до достатнього фінансування оборотного капіталу, 61% компаній мають достатній доступ до довгострокового фінансування зростання/проєктів, 86% компаній не зацікавлені та не потребують акціонерного капіталу.

Крім того, 29% компаній ведуть переговори про фінансування з МФІ (наприклад, ЄБРР, IFC, DFC, ЄІБ).

Топ-3 кроки, які, на думку бізнесу, має зробити український уряд, щоб істотно допомогти бізнесу на місцях у 2024 році: забезпечення чіткої та прозорої процедури резервування (80%), проведення реальної та ефективної судової реформи (70%), гарантування передбачуваності та стабільності податкового законодавства (62%).

В опитуванні, яке проводили 6-15 вересня 2023 року, взяли участь 112 керівників (72%) і топменеджерів (28%) компаній-членів Палати. 67% опитаних компаній веде бізнес в Україні понад 20 років.

Американська торговельна палата в Україні є однією з найбільш впливових міжнародних бізнес-асоціацій, створена 1992 року. Її членами є понад 600 компаній.