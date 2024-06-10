Економіка

19:12 10.06.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

2 хв читати
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

З 3 до 9 липня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" повністю або частково відновили електропостачання 36 населених пунктів і повернули електрику в домівки понад 95 тисяч сімей Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей, знеструмлених через ворожі обстріли.

"Левова частка оновлень - на Дніпропетровщині. Тут за тиждень вдалося відновити електрику для понад 78 тисяч родин, знеструмлених через ворожі обстріли. Найбільше - на півдні області, наближеній до зони бойових дій", - повідомляється на сайті енергохолдингу в понеділок.

Своєю чергою, зоною найбільш активних бойових дій залишається Донбас. Незважаючи на важку ситуацію, спричинену постійними обстрілами, ракетними та авіаударами, енергетикам вдалося за тиждень повернути світло в будинки понад 16 тис. сімей прифронтового регіону.

Як поінформували в компанії, 4 червня ворог також пошкодив лінії електропередач на Одещині, що призвело до знеструмлення осель 835 сімей. Того ж дня енергетикам вдалося оперативно відремонтувати пошкодження і повернути електрику всім клієнтам, знеструмленим унаслідок ворожої атаки.

"Ось уже 838-й день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 12,5 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив процитований на сайті генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

 

Теги: #дтек #е_е #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 09.06.2024
ДТЕК повідомив про скасування графіків відключень світла на неділю

ДТЕК повідомив про скасування графіків відключень світла на неділю

16:43 08.06.2024
Стабілізаційні відключення в суботу розпочнуться з 18:00 - ДТЕК

Стабілізаційні відключення в суботу розпочнуться з 18:00 - ДТЕК

16:23 04.06.2024
Проєкти відновлення в Україні мають передбачати другу фазу з урахуванням ESG-критеріїв - Квернер

Проєкти відновлення в Україні мають передбачати другу фазу з урахуванням ESG-критеріїв - Квернер

23:55 02.06.2024
Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

12:16 02.06.2024
Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

20:51 01.06.2024
У Києві лімітів споживання е/е може вистачити тільки для забезпечення 76% потреб

У Києві лімітів споживання е/е може вистачити тільки для забезпечення 76% потреб

08:11 01.06.2024
Ворог атакував дві теплостанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

Ворог атакував дві теплостанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

10:04 29.05.2024
Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

19:07 28.05.2024
АМПУ завершує переговори щодо відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна

АМПУ завершує переговори щодо відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна

12:39 28.05.2024
Україна повністю відновила 512 зруйнованих від початку війни медзакладів

Україна повністю відновила 512 зруйнованих від початку війни медзакладів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Перед усіма органами держвлади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії - Шмигаль

Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

Міжнародні резерви України в травні знизилися на 7,9% - до $39 млрд

Газопоршнева установка обійдеться в EUR1-1,1 млн/МВт, її окупність – три-шість років - директор Центру досліджень енергетики

ОСТАННЄ

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

"Інтерпайп" вирішує проблему нестачі людей кількома способами - HR-директор

Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Мережі продуктового ритейлу посилюють програми енергонезалежності

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Обмеження е/е в суботу будуть удвічі меншими - "Укренерго"

"Укренерго" залучить у KfW кредит на реконструкцію підстанції у Львівській області

Перед усіма органами держвлади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА