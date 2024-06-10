ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

З 3 до 9 липня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" повністю або частково відновили електропостачання 36 населених пунктів і повернули електрику в домівки понад 95 тисяч сімей Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей, знеструмлених через ворожі обстріли.

"Левова частка оновлень - на Дніпропетровщині. Тут за тиждень вдалося відновити електрику для понад 78 тисяч родин, знеструмлених через ворожі обстріли. Найбільше - на півдні області, наближеній до зони бойових дій", - повідомляється на сайті енергохолдингу в понеділок.

Своєю чергою, зоною найбільш активних бойових дій залишається Донбас. Незважаючи на важку ситуацію, спричинену постійними обстрілами, ракетними та авіаударами, енергетикам вдалося за тиждень повернути світло в будинки понад 16 тис. сімей прифронтового регіону.

Як поінформували в компанії, 4 червня ворог також пошкодив лінії електропередач на Одещині, що призвело до знеструмлення осель 835 сімей. Того ж дня енергетикам вдалося оперативно відремонтувати пошкодження і повернути електрику всім клієнтам, знеструмленим унаслідок ворожої атаки.

"Ось уже 838-й день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 12,5 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив процитований на сайті генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.