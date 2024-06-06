Відвідуваність ресторанів і самовивіз зростають у Києві на тлі відключень світла - експерт

В умовах стабілізаційних і аварійних відключень електроенергії в столиці зростає відвідуваність кафе і ресторанів, а також самовивіз, повідомила директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже є певний досвід роботи ресторанів в умовах відключень. Насамперед, більшість уже має генератори, тому працюють і без електрики. Dark kitchen (ресторани, в яких доступна тільки опція на винос - ІФ-У) також мають генератори. Якщо в районі з відключенням у всіх електроплити - зростають і відвідуваність, і самовивіз", - сказала вона.

Насонова додала, що в умовах відключень електроенергії сервіс доставки, на відміну від самовивозу, не зростає. "Часто одночасно з електроенергією дуже швидко зникає зв'язок, тому зробити замовлення й отримати його проблематично. Але однозначно зростає самовивіз", - уточнила експерт.

Вона також відзначила феномен кафе-коворкінгів. "Генератори, що працюють біля кав'ярні, незважаючи на дирчання, приваблюють людей. Значить, кав'ярня працює, можна поїсти-випити та попрацювати. Кількість тих, хто працює у ресторанах під час відключень, також збільшується", - сказала експертка.

Створена 2021 року Національна ресторанна асоціація України до липня 2022 року об'єднувала понад 100 учасників, 370 ресторанів і кафе, в управлінні - 164 тис. кв. м.