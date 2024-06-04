Економіка

21:49 04.06.2024

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

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Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Київ. 4 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо механізм стимулювання створення індустріальних парків. Засновники парку отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж. Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій - до 80% витрат", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр нагадав, що в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк.

"Очікуємо, що процес прискориться і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій", - підсумував він.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, новий порядок передбачає також запровадження певних запобіжників - кожен заявник зобов'язується впродовж трьох років збудувати на території ІП щонайменше 5000 кв. м і залучити щонайменше двох учасників, у протилежному разі він має повернути витрачені бюджетні кошти державі.

Для того щоб скористатися програмою, необхідно подати заявку до уповноваженого банку до 15 серпня, яку банк перевірить, а Мінекономіки після перевірки документів ухвалить рішення про надання допомоги.

Кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок, а оплата відбудеться після виконання робіт і оплати заявником своєї частини.

"Для інвесторів індустріальні парки розв'язують одразу кілька актуальних проблем: питання землі, підключення до мереж, наявність промислової будівлі та зниження вартості обладнання", - наголошується в повідомленні.

Це дасть змогу резидентам парків не платити ввізне мито і ПДВ на обладнання; не платити податок на прибуток протягом 10 років за умови реінвестування; отримати пільгову ставку податку на нерухомість і пільгову плату за землю (на розгляд місцевого самоврядування).

Як повідомлялося, держбюджетом-2024 року вперше передбачено виділення 1 млрд грн на розвиток інфраструктури ІП.

Теги: #індустріальний_парк #кошти

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