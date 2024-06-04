Проєкти відновлення в Україні мають передбачати другу фазу з урахуванням ESG-критеріїв - Квернер

Проєкти відновлення в Україні мають передбачати другу фазу з урахуванням ESG-критеріїв, повідомив партнер австрійської інжинірингової компанії iC consulenten Маркус Квернер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оновлені європейські закони і норми змінюють те, як ми бачимо будівлі і як бачимо будівництво. В Австрії це виклик. Без знання ESG (економічне соціальне корпоративне управління - ІФ-У), без уваги до проблеми CO2 жоден проєкт зараз не реалізують", - прокоментував він вимоги про наявність нульового рівня викидів для нових будівель у ЄС до 2030 року.

Що стосується України, то Квернер рекомендував під час проєктування та реалізації проєктів розглядати посилені вимоги ЄС у два етапи. За його словами, потрібно провести реконструкцію, відновити і створити необхідну інфраструктуру якнайшвидше й ефективніше, але, з огляду на питання ESG і CO2 в Європі, слід передбачити другу фазу реконструкції з урахуванням ESG-критеріїв.

"Відновлюйте Україну якнайшвидше, але робіть це таким чином, щоб через 5-10 років ви, наприклад, могли встановити на даху фотоелектричні панелі та висадити велику кількість рослинності, щоб знизити спеку в містах. Тож дах має бути міцнішим через вітрові навантаження. Але перш за все ви маєте будувати будівлі. Ми проходили це в Австрії після Другої світової війни. Не було жодної дискусії про красиві історичні будівлі, говорили тільки про те, як відновити житло та інфраструктуру. Але на другому етапі, звісно, ви будете покращувати будівлі. І якщо ми подумаємо про вдосконалення просто зараз, під час проєктування, то зможемо зробити це швидше і простіше", - зазначив Квернер.

Також він акцентував увагу на питанні циркулярної економіки, повторного використання будматеріалів.

"Якщо перед вами постає велике завдання відновлення країни, цей напрям може бути частиною вашого підходу до відновлення. Іноді, щоб прискоритися, вам просто доведеться робити проєкти найкоротшим шляхом і не думати про повторне використання матеріалів. Але впевнений: за двоетапного підходу потрібно думати про це від самого початку, на етапі проєктування, а будівництво можна здійснювати в два етапи, щоб проєкт був максимально ефективним і реалізованим у короткі терміни", - сказав Квернер.

Заснована 1989 року iC consulenten - міжнародна інжинірингова та консалтингова компанія, що надає послуги з комплексного управління та розвитку інфраструктури. iC має велику експертизу у висотному будівництві, проєктуванні тунелів і технічному нагляді за їхнім будівництвом, інфраструктурних проєктах від сектору охорони здоров'я до енергетики, їхнє проєктування, технагляд, управління проєктами. Три головні офіси розташовані у Відні та Зальцбурзі (Австрія), Любляні (Словенія).

Крім того, компанія має низку філій, проєктних і будівельних офісів по всьому світу, включно з Албанією, Хорватією, Грузією, Німеччиною, Грецією, Косово, Румунією, Сербією, Словаччиною, Швецією, Туреччиною, Україною тощо, загалом налічуючи понад 640 співробітників і експертів.

iC consulenten ZT GesmbH має постійний офіс в Україні з 2006 року з офіційною реєстрацією 2013 року як ТОВ "айСі консулентен". iC Ukraine виконує функції проєктного менеджменту в більш ніж 20 громадах. Серед великих програм у 2024 році в партнерстві з Nefco за кошти ЄС - нове будівництво та реконструкція житла для ВПО, відновлення та реконструкція критичної інфраструктури. Інші консалтингові послуги надаються в секторах транспортної інфраструктури, екології, сталої сертифікації будівель, проєктів із енергоефективності та відновлюваної енергетики.