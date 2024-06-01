Diia.City United закликала уряд прискорити запровадження е-бронювання та збільшити термін броні до 12 місяців

Бізнес-спілка Diia.City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки, Мінцифри закликала прискорити запровадження е-бронювання і збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців.

"У нас є нагальний запит від технологічного бізнесу про запровадження диджиталізованого бронювання. Бізнесу необхідна прозора, робоча і передбачувана процедура бронювання, з якомога меншим контактом із державою. Бізнес цього чекає вже досить довго. Термін бронювання має бути точно більшим за 6 місяців - 1 рік. Для бізнесу - це передбачуваність, а для держави - можливість розуміти і планувати свої мобілізаційні ресурси", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" виконавча директорка Diia.City United Наталія Микольська.

За її словами, за умови синхронізації всіх реєстрів після запуску Резерв+, пакет документів для диджиталізованого бронювання, який подає бізнес, може бути мінімальним, а термін опрацювання документів скоротиться до кількох днів. Також важливо, щоб зареєстровані особи могли виправляти й уточнювати свої дані.

"Якщо нова процедура бронювання запрацює - це може змінити парадигму відносин бізнесу з державою. Нинішня процедура бронювання з тими затримками, які є зараз, узгодженням списків і всього іншого, з урахуванням того, що списки повинні повертати, коли є навіть незначна помилка щодо однієї людини, вона є складною і непередбачуваною для бізнесу", - зазначила Микольська.

Вона зазначила, що наразі проблемою є непрогнозовані терміни опрацювання документів у Міністерствах оборони, Міністерстві економіки, Генштабі через значну кількість звернень.

Diia.City United також підтримує запровадження економічного бронювання. За словами Микольської, це потрібно зробити не тільки для IT-індустрії, а й для всіх галузей, які визнані критичними.

Раніше віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував, що бронь на сьогодні мають 700 тис. осіб, з них тільки 4 тис. з IT-компаній. Таким чином, із 300 тис. співробітників, які працюють в IT-сфері, заброньовано менше ніж 1,5%.

Раніше також повідомлялося, що перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко після публікації у ЗМІ скасувала наказ про бронювання військовозобов'язаних щодо ТОВ "Гловоапп Україна" (Glovo), ТОВ "Фавбет Тек" (Favbet Tech), ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна" (Visa), ТОВ "Агрі Чейн" і ТОВ "Корт".

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що функціонал електронного бронювання запустять на порталі "Дія".