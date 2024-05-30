США планують залучити понад $62 млрд бюджетної допомоги Україні від міжнародних партнерів - заступник міністра

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо відвідав Київ 29 травня, щоб зустрітися з урядовцями й обговорити підтримку України з боку США, подальші кроки з посилення санкцій, а також зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів, повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Під час візиту Воллі Адеємо зустрівся із заступницею глави Офісу президента Іриною Мудрою, щоб дізнатися більше про її роботу з розробки міжнародного механізму компенсації для притягнення Росії до відповідальності. Також під час зустрічі з народними депутатами він обговорив зусилля, спрямовані на надання Україні додаткових ресурсів, у т. ч. плани щодо залучення понад $62 млрд бюджетної допомоги від міжнародних партнерів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, Адеємо долучився до групи викладачів і студентів Київської школи економіки, а також неурядових організацій і журналістів, щоб узяти участь у дискусії щодо того, як США можуть посилити санкції проти Росії та зруйнувати її військово-промислову базу.