Райффайзен Банк почав видавати кредити малому бізнесу на СЕС та електрокари

Райффайзен Банк почав видавати беззаставні "зелені" кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, а також для придбання електрокарів і зарядних станцій до них.

Як зазначено в повідомленні банку на сайті у вівторок, отримати фінансування до 80% вартості відповідного обладнання й монтажу можуть і ФОПи, і юрособи.

За умовами кредитування, сума кредиту може становити до 9 млн грн на строк від 24 місяців. Відсоткова ставка - 17-19% річних, без додаткових комісій.

"Завдяки новій кредитній програмі "Райф" робить внесок у децентралізацію енергосистеми, розвиток електромобільності та "зелене" відновлення України. Наші бізнес-клієнти можуть скоротити свої ризики, стати енергетично автономними, забезпечити безперервність своєї роботи, зменшити витрати на е/е та паливо. Встановивши СЕС за кредити від "Райфу", підприємці зможуть виробляти "зелену" е/е для власних бізнес-потреб, заряджати нею електрокари своїх підприємств і клієнтів, а залишки продавати в енергоринок, отримуючи додатковий дохід", - прокоментувала керівник з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес-банкінгу "Райфу" Олена Шпирка.

У банку уточнили, що він як найбільший іноземний кредитор української економіки видав 1,5 млрд грн "зелених" кредитів бізнесу, зокрема для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових і біометанових заводів, біопаливних котелень, впровадження енергоефективних проєктів тощо.