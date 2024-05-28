"Укрнафта" запустила високодебітну свердловину на Заході України

ПАТ "Укрнафта" запустила чергову високодебітну свердловину на Заході України, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

За її даними, результат більш ніж удвічі перевищив прогнозний: дебіт свердловини становить 54 тонни на добу за очікуваних 22,6 тонни.

Об'єкт планувався як розвідувальна свердловина з метою розкриття покладів стрийських відкладів на глибині понад 1,2 км. Роботи з буріння виконувало відібране через конкурс на Prozorro ТОВ "Навігатор-Комплект". Це перша з трьох свердловин, які будуватиме цей підрядник.

"Укрнафта" отримала високодебітну свердловину і, що більш важливо, технологію збільшення видобутку на конкретному родовищі. Кислотний гідророзрив (КГРП) включено в інвестиційні проєкти будівництва всіх свердловин на цьому родовищі", - зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.