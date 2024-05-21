Економіка

19:46 21.05.2024

Ощадбанк придбав облігації нового випуску "Нової пошти" на 650 млн грн

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Ощадбанк придбав облігації нового випуску "Нової пошти" на 650 млн грн

Державний Ощадбанк (Київ) уклав із "Новою поштою" угоду про придбання незабезпечених корпоративних облігацій серії "Е" з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн, повідомляє пресслужба фінустанови у вівторок.

"Придбання облігацій на таку значну суму свідчить як про готовність Ощаду поділяти ризики разом із бізнесом задля відновлення країни, так і про бездоганну репутацію "Нової пошти", - наводяться в пресрелізі слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес Юрія Каціона.

"До того ж цей проєкт може стати черговим кроком для популяризації цінних паперів як альтернативного інструмента залучення коштів для розвитку українського бізнесу", - додав він.

Уточнюється, що випуск облігацій серії "Е" було зареєстровано 26 квітня 2024 року. Це вже третя угода з 2019 року з фінансування держбанком "Нової пошти" шляхом придбання корпоративних облігацій.

"Завдяки залученому фінансуванню "Нова пошта" має змогу активно інвестувати в розвиток та поліпшення операційних процесів, швидко відновлюватися після обстрілів інфраструктури, а наші клієнти – продовжувати отримувати якісний сервіс", - наводяться слова директора департаменту корпоративних фінансів Групи NOVA Сергія Єрмоленка.

Як повідомлялося, ТОВ "Нова пошта", найбільший логістичний оператор України з групи NOVA, здійснила випуски відсоткових незабезпечених корпоративних облігацій серій "Е" і "F" номінальним обсягом по 1 млрд грн кожен, які Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) України зареєструвала 26 квітня цього року.

Іншої інформації про параметри цих випусків, зокрема про термін обігу і дохідність, поки що немає ні на сайті регулятора, ні на сайті емітента.

У 2023 році "Нова пошта" здійснила два випуски облігацій - "C" і "D" - кожен номінальним обсягом по 800 млн грн. Облігації серії "C" було випущено на строк 12 місяців зі ставкою 24% річних, тоді як серії "D" - на 20 місяців зі ставкою 23% річних.

Раніше, в лютому 2023 року, "Нова пошта" погасила випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн.

Консолідований чистий дохід ТОВ "Нова пошта" у 2023 році становив 43,65 млрд грн, що на 53,3% більше за показники 2022 року, а консолідований чистий прибуток сягнув 4,28 млрд грн, що на 31,1% краще за показник 2022 року.

Згідно з неконсолідованою звітністю, ТОВ "Нова пошта" у 2023 році збільшило чистий прибуток на 85,7% - до 3 млрд 967,2 млн грн, його виручка зросла на 54% - до 36,47 млрд грн.

 

Теги: #ощадбанк #облігації #нова_пошта

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