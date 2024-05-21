Економіка

12:54 21.05.2024

Зростання реального ВВП України у квітні-2024 сповільнилося до 4,1% - ІЕД

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Зростання реального ВВП України у квітні-2024 сповільнилося до 4,1% - ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у квітні 2024 року сповільнилося до 4,1% до квітня минулого року через російські атаки на українську енергосистему порівняно з 4,8% у березні, 5% у лютому та 5,2% у січні, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Через посилення обстрілів пошкоджено значну частину маневрової генерації, що спричинило вимкнення електроенергії для бізнесу та населення. Обмеження електропостачання призведе до подальшого зниження темпів приросту ВВП", - прокоментувала оприлюднені дані провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій, слова якої наведено в повідомленні.

Серед позитивних новин вона виділила зростання експорту та імпорту завдяки кращій логістиці як Українським морським коридором, так і автомобільним транспортом, хоча у квітні залізничні перевезення скоротилися на 5% до березня цього року і на 29% до квітня-2023 - до 15,2 млн тонн.

ІЕІ уточнив, що hост реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у квітні становив 10%, тоді як у добувній - близько 3%. Зазначається, що краща логістика сприяла пожвавленню результатів діяльності металургії та видобутку залізної руди.

За оцінками інституту, високими були темпи зростання ВДВ у будівництві, що частково пов'язано з будівництвом фортифікаційних споруд, тоді як темпи зростання торгівлі сповільнилися до 3% на тлі більш високої статистичної бази.

ІЕІ також вказав, що у квітні як податкова, так і митна служби перевиконали розпис доходів, тоді як НБУ перерахував до бюджету вдвічі більше доходів.

Як повідомлялося, після зростання ВВП України на 5,3% у 2023 році Нацбанк очікує його сповільнення цього року до 3%, тоді як уряд - до 4,6%. На думку Мінекономіки, зростання ВВП за січень-березень цього року становило 4,5%, тоді як НБУ оцінив його в 3,1%.

 

Теги: #іед #ввп

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