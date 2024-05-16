Делегація України в Аргентині й Чилі пропонує вільну торгівлю та участь у відновленні - Мінекономіки

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками візиту до Аргентини й Чилі цього тижня відзначила наявність спільного інтересу до інвестицій і повідомила про перспективу укладення двосторонніх угод про вільну торгівлю.

"Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного, агросекторів, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю з Україною. Сприяти цьому може й угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень", - наведено слова Свириденко в пресрелізі Міністерства економіки в четвер.

Як зазначила перший віцепрем'єр у соцмережі X за підсумками зустрічі з міністром економіки Аргентини Луїсом Капуто, між країнами багато спільного: від структур економіки до підходів до організації управління. За її словами, сторони домовилися провести в жовтні цього року засідання Спільної українсько-аргентинської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Востаннє воно відбувалося 18 років тому. Крім того, розглядається можливість проведення українсько-аргентинського бізнес-форуму, зазначено в релізі міністерства.

"Ця країна - лідер стратегічно важливого для нас регіону Латинської Америки, тому посилення присутності України на порядку денному - внесок як у розвиток бізнес-зв'язків, так і безпекових проєктів", - резюмувала Свириденко.

Вона нагадала, що Аргентина виділила Україні 16 пакетів гуманітарної допомоги на $600 тис., і наразі в країні проживає до пів мільйона українців.

Крім того, представники Мінекономіки зустрілися з Аргентинською палатою торгівлі та послуг (САС) і Аргентино-українською палатою торгівлі та промислу (CAUCI) і запросили бізнес і представників держави взяти участь в Ukraine Recovery Conference (URC-2024), яка відбудеться 11-12 червня в Берліні.

"(...) На порядку денному - Перший Глобальний саміт миру, ініційований президентом Володимиром Зеленським, посилення бізнес-зв'язків, поглиблення співпраці в оборонній сфері, підтримка української енергетичної системи на фоні системних обстрілів Росією наших енергетичних потужностей", - акцентувала перший віцепрем'єр.

Зазначено, що українська сторона також запросила лідерів Аргентини долучитися до Глобального саміту миру й стати співкерівниками робочої групи щодо одного з пунктів Формули миру.

Після Аргентини українська делегація, до якої також входять міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, заступник міністра економіки Олексій Соболев, торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, а також представник Уповноваженого з питань рівних прав і свобод прав національних меншин, політичних і релігійних поглядів Михайло Спасов, вирушила до Чилі.

"Перший візит високопоставленої української делегації до Чилі за 19 років", - наголосила Свириденко в соцмережі X. Вона запросила також чилійський бізнес і представників держави на URC-2024 у Берліні, пообіцявши їм дуже конкретні проєкти від партнерів.

"У нас багато спільного з Чилі, особливо в гірничодобувній промисловості та виробництві критично важливих матеріалів. Сподіваємося на поглиблення співпраці в цій галузі. Ми також обговорили питання логістики. Наступним кроком нашої співпраці є поглиблення діалогу на рівні торгово-промислових палат наших країн", - зазначила перший віцепрем'єр.

На зустрічі з міністром економіки Чилі Ніко Грау Свириденко повідомила про зацікавленість в обміні досвідом із залучення інвестицій з обох сторін, зазначивши, що вже є приклад української компанії, яка інвестувала в Чилі.

"Галузі, у яких ми бачимо найбільший потенціал для зростання, - це гірничодобувна промисловість, особливо з погляду критично важливих матеріалів, агропромисловий комплекс і цифровізація. Також Чилі має багатий досвід розвитку державно-приватного партнерства і готова ним поділитися", - зазначила перший віцепрем'єр.

На зустрічі з міністром закордонних справ Чилі Альберто Клавереном Свириденко, за її словами, запросила й чилійських лідерів долучитися до першого Глобального саміту миру, зокрема очолити четвертий пункт Формули миру, що стосується повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. Вона подякувала президенту Чилі Габріелю Боричу, який висловив готовність приєднатися до саміту.