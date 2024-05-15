Економіка

21:56 15.05.2024

ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів

3 хв читати
ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) на поточному тижні остаточно затвердить продукт страхування інвестиційних кредитів, повідомив голова правління ЕКА Руслан Гашев у середу на конференції "Мій експорт" у Києві.

"На початку квітня Кабінет міністрів затвердив постановою перелік воєнних ризиків, які ми будемо страхувати, та умови такого страхування. Цього тижня ми маємо затвердити вже правлінням (ЕКА - ІФ-У) продукт і типову форму договору. І ми вже ведемо розмови з одним із українських банків щодо страхування від воєнних ризиків інвестиційних кредитів", - сказав він.

Глава ЕКА уточнив, що ціна такого страхування залежатиме в кожному окремому випадку від кількох чинників, і зазначив, що "сказати конкретно, скільки коштуватиме (страхування - ІФ-У), неможливо".

Серед факторів, що визначають його вартість, він назвав регіональне розташування (близькість до лінії фронту) і сферу діяльності, наприклад, фермерському господарству страхування інвесткредиту може обійтися дешевше, тоді як підприємству, пов'язаному з енергетикою, - дорожче через більшу ймовірність атаки з боку РФ.

Проте Гашев зміг поінформувати про передбачену мінімальну ставку анонсованих продуктів страхування інвесткредитів та інвестицій.

"Можу сказати, що мінімальна вартість страхування інвестиційного кредиту буде близько 1% на рік, мінімальна вартість страхування прямої інвестиції буде приблизно в цьому ж діапазоні: 1,1-2%", - відповів він на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ключове, що потрібно розуміти, - ми обмежені в наших можливостях розміром нашого капіталу, це одна справа. Друга справа, що ми за нашими внутрішніми процедурами не можемо надавати підтримку за проєктами, що перевищують 10% нашого капіталу. Тобто, на один проєкт - це зараз 200 млн грн", - прокоментував глава ЕКА питання лімітів фінансування в межах продукту страхування інвесткредитів.

Гашев повідомив, що крім запуску двох вищезазначених продуктів, у планах ЕКА на цей рік затвердити стратегію Агентства на наступні 5 років, що є одним із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за підсумками 3-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з терміном виконання до кінця листопада цього року.

"І, відповідно, вийти на обсяг підтриманого експорту близько 8 млрд грн цього року, але за тенденцією, я думаю, ми можемо підтримати мільярдів 10 (грн - ІФ-У). Потім у нас постане питання збільшення нашого капіталу, яке ми повинні будемо комплексно вирішувати з нашим акціонером", - додав він.

Згідно з інформацією на сайті, Експортно-кредитне агентство у квітні застрахувало кредити обсягом 46 млн грн і підтримало 1,07 млрд експорту. Від початку цього року застраховані в ЕКА експортери забезпечили надходження 1,7 млрд грн експортної виручки, на одну гривню страхової відповідальності агентства припало 12,4 грн майбутньої виручки.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 9 квітня затвердив перелік воєнних і політичних ризиків, а також умови та порядок страхування воєнних і політичних ризиків під час здійснення видів діяльності ЕКА. Крім того, вніс відповідні зміни до статуту агентства.

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано 2018 року. Єдиним засновником і акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету міністрів. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки.

Верховна Рада наприкінці 2023 року ухвалила закон, що дозволяє ЕКА страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

Теги: #ека #інвесткредит #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 14.05.2024
НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

12:50 07.05.2024
Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями

Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями

18:13 30.04.2024
Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

17:39 18.04.2024
Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

15:58 18.04.2024
Україна до кінця травня експортує всі залишки зерна, що призведе до підвищення цін у країні та світі, - УЗА

Україна до кінця травня експортує всі залишки зерна, що призведе до підвищення цін у країні та світі, - УЗА

20:55 17.04.2024
Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.

Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.

23:52 11.04.2024
Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

13:40 09.04.2024
Україні доведеться обмежити сільське господарство для вступу до ЄС - ЗМІ

Україні доведеться обмежити сільське господарство для вступу до ЄС - ЗМІ

10:22 06.04.2024
Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

20:35 01.04.2024
Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 2,9%

Кабмін призначив Висоцького в. о. міністра агрополітики, Шкуракова - в. о. глави Мінвідновлення

НБУ проти збільшення строків повернення експортної виручки

Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

ОСТАННЄ

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

ЄС погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 2,9%

"Київтеплоенерго" планує завершити ремонт пошкодженої ділянки тепломережі на вул.Антоновича 17 травня

Stolitsa Group лідирує за обсягом введеного житла в Києві, "РІЕЛ" - у Львові

Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області

"Укренерго" допускає аварійні відключення е/е в Україні з 18:00 до 23:00 середи в разі зростання споживання

Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК

Ситуація в енергетиці дуже складна, але влада працює над мінімізацією ризиків до старту опалювального сезону - Шмигаль

Продовження режиму безмитної торгівлі стосується переважно торгівлі агротоварами - Свириденко

Arricano збільшує представленість українських виробників серед орендарів ТРЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА