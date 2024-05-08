Шмигаль доручив затвердити графіки ремонтів енергооб'єктів і кроки щодо посилення їх захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив затвердити графіки ремонтів енергетичних об'єктів і кроки щодо посилення їх захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

"Провели перше засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років. Наша мета - подолати наслідки російського терору, модернізувати та адаптувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени та взимку в домівках українців було світло й тепло", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, він акцентував на викликах, які стоять перед штабом, зокрема на масштабах руйнувань.

"Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Ми втратили до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума - близько 1 млрд доларів", - написав він.

Шмигаль також зазначив, у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 млн євро і стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 млн дол.

Серед іншого, на думку Шмигаля, важливим питанням є фінансово-економічний стан підприємств енергетики і теплопостачання.

"За підсумками доповідей дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років", - підсумував прем'єр.