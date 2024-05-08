Економіка

18:25 08.05.2024

Рада викликала керівника БЕБ

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Рада викликала керівника БЕБ

Верховна Рада в середу 244 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів підтримала пропозицію про виклик до парламенту керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомили народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Верховна Рада викликала керівника БЕБ. Пропозиція колеги І.Кривошеєва (провладна фракція "Слуга народу" - ІФ-У) щодо мотивів обшуків у CEO Сlub і тиску на бізнес", - зазначив Железняк у телеграмі.

Гончаренко зазначив, що "Слуга народу" голосувала за це рішення. "Явно прояв внутрішньої боротьби", - вважає опозиційний депутат.

Як повідомляв засновник і президент громадської організації CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, у п'ятницю, 26 квітня, за кілька днів після закінчення мораторію на перевірки бізнесу правоохоронними органами, приблизно о 23-й годині вечора до приміщення бізнес-спільноти CEO Club, яке організація орендує в бізнес-центрі в Києві, завітали представники БЕБ із постановою на обшук. За його словами, "детективи провели огляд згідно з процедурою і, нікого не зустрівши, нічого не знайшовши і не вилучивши, залишили простір".

Водночас Гайдачук зазначив, що останніми днями анонімні телеграм-канали поширюють неправдиву й абсурдну інформацію про те, що нібито під прикриттям CEO Club працюють підпільне казино і шахрайський кол-центр.

Зі свого боку БЕБ після критики з боку бізнесу та окремих депутатів 6 травня заявило про відсутність будь-яких розслідувань щодо CEO Club і пояснило обшук розслідуванням іншої справи.

Наразі керівником БЕБ у статусі в.о. є Сергій Перхун.

Рада 11 квітня цього року в повторному першому читанні схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи БЕБ у першому читанні, який передбачає відбір нового керівника на конкурсі за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників бюро протягом року після призначення нового директора. Ухвалення цього закону до кінця червня є структурним маяком програми співпраці України з МВФ.

Теги: #верховна_рада #беб

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