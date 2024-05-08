Економіка

16:16 08.05.2024

Енергетики повернули світло понад 50 тис. абонентам, відключеним унаслідок повітряної атаки РФ уранці середи - Міненерго

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Енергетики повернули світло понад 50 тис. абонентам, відключеним унаслідок повітряної атаки РФ уранці середи - Міненерго

Енергетики заживили понад 50 тис. абонентів, знеструмлених унаслідок масованої атаки ворога вранці середи, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його оновленні в телеграмі, унаслідок масованого обстрілу відключалися 45,2 тис. абонентів у Вінницькій області та 6,5 тис. точок обліку в 35 населених пунктах Волинської області, а також знеструмлювалися через відключення повітряної лінії 1 023 абоненти в Київській області.

Міненерго додало, що під час ракетної атаки пошкоджені повітряні лінії у Львівській області, знеструмлені 234 точки обліку, а також залишаються знеструмленими 28 юридичних споживачів у Полтавській області.

Загалом через бойові дії залишаються без напруги 46,5 тис. абонентів у 102 населених пунктах Донецької області, 3 750 - у 52 населених пунктах Запорізької, 3,8 тис. - у Сумській, 26,7 тис. - у Харківській. У Херсоні через бойові дії залишаються знеструмленими 2 840 точок обліку, в області - 29,3 тис. абонентів у 52 населених пунктах.

Є також знеструмлення через негоду: без світла 590 абонентів у Кіровоградській області, 3 659 побутових і 267 юридичних споживачів у дев'яти населених пунктах Миколаївської області, 907 абонентів у 10 населених пунктах Сумської області.

З технологічних причин залишаються знеструмленими 1 649 абонентів Київської області, 769 - Дніпропетровської, 2 151 домогосподарство та 139 юридичних осіб у семи населених пунктах Кіровоградської області.

Міненерго зазначає, що зафіксовано також відключення газопостачання. Зокрема, в одному з населених пунктів Богодухівського району Харківської області внаслідок обстрілу пошкоджений підземний газопровід високого тиску - без газу - 12 абонентів, а внаслідок пошкоджень газових мереж - 13 споживачів Київської області.

Газопостачання призупинено 187 побутовим споживачам Іллінки (Вінницька обл.) через виявлений під час обслуговування підземного газопроводу середнього тиску витік газу. У Луцьку автомобілем пошкоджений надземний газопровід високого тиску - від газопостачання відключено місцеву котельню.

Теги: #електроенергія

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