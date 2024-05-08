Кабмін створив штаб підготовки до опалювального сезону

Кабінет Міністрів України створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад. Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, за словами прем'єра, у штабі активніше залучатимуть допомогу від партнерів і працюватимуть над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", - наголосив він.

Окрім того, Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив уп'ятеро субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без світла через російські атаки.