Кількість вакансій на ринку праці зросла до нового рекорду з початку війни

Кількість пропозицій роботи у квітні зросла на 8% - до 111 тис., тоді як кількість оновлених або створених резюме - майже 320,6 тис. - майже не відрізняється від рівня березня, відповідно показник конкуренції на ринку праці опустився до найнижчої позначки від початку повномасштабного вторгнення, такі основні результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що попередній рекорд за цим показником було встановлено у вересні 2023 р., коли на ринку праці було 105 809 вакансій", - ідеться в повідомленні.

"Через відчутне збільшення кількості пропозицій роботи показник середньої кількості відгуків на одну вакансію на місяць знову знизився", - зазначили в Work.ua.

Згідно з опублікованими даними, найбільший приріст пропозицій роботи у квітні було зафіксовано в Рівненській (+11%), Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Житомирській областях (по +10%).

В областях-лідерах за загальною кількістю вакансій (Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській) їхня кількість зросла на 7-9%, що відповідає середньому зростанню на ринку праці. Винятком знову стала Харківська область, яка все ще не оговталася від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зазначається, що другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує сфера обслуговування - 20,4 тис. (+15% до березня). Також серед лідерів робочі спеціальності, виробництво - майже 19 тис. вакансій (+10% до березня), продаж та закупівля - 14,4 тис. (+1%), роздрібна торгівля - 13,35 тис. (+12%) і готельно-ресторанний бізнес, туризм - майже 11,6 тис. (+18%).

Як наголосили в Work.ua, у квітні на ринку праці стало більше можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів - на 16%.

Щодо вакансій, у яких пропонують працювати дистанційно, то їх побільшало лише на 3%. Також незначно зросла кількість пропозицій роботи, де потрібне знання англійської - на 1,5%.

Щодо резюме, то в регіональному розрізі кандидатів побільшало на Закарпатті (+6%), Житомирщині (+4%), Хмельниччині (+4%), Миколаївщині (+3%) та Сумщині (+1%), проте найбільше резюме створено кандидатами з Київщини або тими, хто шукає віддалену роботу.

Говорячи про військовий рекрутинг, у Work.ua відзначили підвищення активності: у квітні 599 підрозділів мали хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 18% більше за показники березня. Кількість пропозицій роботи зросла майже на чверть і становить 4170 вакансій.

Як і в березні, у квітні найбільше вакансій від Сил оборони в категоріях охорона/безпека, транспорт/автобізнес, телекомунікації та зв'язок, медицина/фармацевтика, робочі спеціальності та виробництво.

У Work.ua повідомили, що у квітні Сили оборони отримали 15 243 відкликання претендентів, що на 7% менше, ніж у березні.

"Серед претендентів, які відгукуються на вакансії Сил оборони у квітні, 40% жінок і 60% чоловіків. Цікаво, що у квітні збільшилася частка відгуків від чоловіків молодше 35 років", - уточнили в компанії.

Як повідомлялося, Національний банк України у квітневому інфляційному звіті поліпшив оцінку безробіття на кінець минулого року з 19% до 18,2% і його прогноз на кінець цього року з 16,2% до 14,2% і на кінець наступного - з 13,9% до 11,9%.

"Пропозицію робочої сили обмежують подальша міграція за кордон, мобілізація, повільна адаптація ВПО на нових місцях проживання та посилення диспропорцій на ринку праці... Унаслідок цього кількість кандидатів на одне робоче місце на початку квітня 2024 року була нижчою за рівень до повномасштабного вторгнення", - констатував НБУ, який погіршив прогноз відтоку з України цьогоріч зі 100 тис. до 200 тис. осіб.

За його даними, у низці професій (у сфері логістики, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі та діяльності готелів і ресторанів) цей показник уже нижчий за одиницю, що свідчить про істотний дефіцит кадрів.

"З огляду на подальше відновлення економічної активності та обмежену пропозицію робочої сили, диспропорції на ринку праці зберігатимуться на прогнозному горизонті, що стримує економічну активність", - вважає Нацбанк.

Він зазначив, що незважаючи на зниження безробіття, воно все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та сферами відновлення, а відтак - посилення невідповідності потреб роботодавців і навичок працівників.

"Це призводить до збереження значної структурної складової безробіття, що стримуватиме зниження його рівня на прогнозному горизонті. Визначальним фактором складного стану ринку праці стане повільне повернення мігрантів в Україну через їхню адаптацію до життя за кордоном та відновлення трудової міграції", - вважає НБУ.

Він також зазначив, що через невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і 2023 року, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тож уже 2025 року реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень і підвищуватимуться надалі, зокрема, завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із зарубіжними роботодавцями", - вважає центробанк. Він прогнозує зростання реальної зарплати цього року на 8,1% і наступного - на 6,5%.