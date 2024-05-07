Економіка

11:07 07.05.2024

Фонд енергоефективності запускає програму "ГрінДІМ" для ОСББ та ЖБК

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Фонд енергоефективності запускає програму "ГрінДІМ" для ОСББ та ЖБК

Фонд енергоефективності з 7 травня 2024 року запустив нову програму "ГрінДІМ" для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі фонду, пілотний етап програми "ГрінДІМ" фінансуватимуть за рахунок статутного капіталу фонду. На реалізацію пілотного етапу передбачено EUR1 млн.

У межах програми Фонд енергоефективності надаватиме фінансування на часткове відшкодування вартості теплових насосів (для потреб опалення та гарячого водопостачання) і сонячних електростанцій (СЕС), а також сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту і після реалізації проєкту.

За умовами програми, фонд фінансуватиме її учасників у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума гранту - 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергоефективності будинку перед поданням заявки №1 та після реалізації проєкту.

Грант передбачає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів і сертифікації енергетичної ефективності.

На встановлення СЕС учасники програми можуть отримати 1 млн грн, на встановлення теплових насосів - 2 млн грн.

Грант на компенсацію витрат на послуги сертифікації енергоефективності будинку - до 15 тис. грн.

Додатково визначено граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.

Згідно з даними Єдиного реєстру, засновником Фонду енергоефективності є держава в особі Кабінету Міністрів. Розмір внеску до його статутного капіталу - 2 млрд 819 млн 329 тис. 220 грн.

За підсумками 2023 року активи фонду становили 2 млрд 377 млн 103 тис. грн, чистий прибуток - 293 млн 587 тис грн.

 

Теги: #енергетика #фонд_енергоефективності

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