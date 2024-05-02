Економіка

19:14 02.05.2024

Компанія DIM акредитувала споруджувані будинки в програмі "єОселя"

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Компанія DIM акредитувала споруджувані будинки в програмі "єОселя"

Банк-партнер державної програми з доступного кредитування SKY Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" житлові комплекси компанії DIM, що перебувають на фінальній стадії будівництва, - будинки №4 і №6 у ЖК LUCKY LAND і будинок №3 ЖК "Метрополіс" у Києві, повідомили в пресслужбі забудовника.

"АТ СКАЙ БАНК вітає початок співпраці з провідним девелопером столичного ринку нерухомості та продовжує реалізовувати стратегічну місію державної пільгової програми іпотечного кредитування "єОселя", зробивши для громадян доступною купівлю житла на етапі будівництва", - наведено в релізі слова директора з роздрібного бізнесу, члена правління АТ СКАЙ БАНК Володимира Чорненького.

Керуючий партнер компаній DIM Олександр Насіковський повідомив, що DIM регулярно отримує запити від клієнтів щодо можливості купівлі квартири за держпрограмою "єОселя".

"Дім має бути в кожного - ми в цьому переконані. З початку року ми ввели в експлуатацію понад 1000 квартир й активно працюємо над розробкою комфортних умов придбання житла для наших клієнтів, зокрема працюємо з державною програмою доступного кредитування житла", - розповів Насіковський.

Lucky Land (вул. Берковецька, 6) - житловий комплекс комфорткласу, спроєктований як багатофункціональний район із розвиненою інфраструктурою. Передбачає 23 будівлі заввишки 13-14 поверхів, загалом 5183 квартир, із гостьовим паркінгом на 2,5 тис. і підземним на 356 машиномісць. За програмою "єОселя" доступні в іпотеку одно-, дво- й трикімнатні квартири площею від 41 кв. м у будинку №3, що вже отримав сертифікат готовності, та будинках №4, №6, у яких введення в експлуатацію заплановано на третій та четвертий квартали цього року.

Придбати квартиру за програмою "єОселя" можна також у споруджуваному будинку №3 ЖК "Метрополіс" (вул. Ак. Заболотного, 1), запланований термін введення в експлуатацію будинку в третьому кварталі.

Також доступні за "єОселею" квартири в добудованому ЖК "Новий Автограф" (вул. Князя Романа Мстиславича (Генерала Жмаченка), 26).

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові працівники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У цю програму інтегровано вісім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, СЕНС і "Банк Кредит Дніпро". Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

На 30 квітня обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" сягнув 14,9 млрд грн, позики було видано 9613 сімей. Водночас 2,9% квартир придбано на первинному ринку, 71,7% - на вторинному, 25,4% - у забудовників.

Групу компаній DIM засновано 2014 року, складається із шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. На цей час введено в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнесклас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.

Теги: #dim #єоселя

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