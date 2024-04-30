Економіка

15:26 30.04.2024

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

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НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

Національний банк України (НБУ) завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами, повідомив директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук під час XIX Міжнародного форуму "Польсько-українські дні бізнесу".

"За нашими очікуваннями, вже цього року закон може бути ухвалений, і ми почнемо розвиток системи", - наводяться його слова в повідомленні на офіційній сторінці НБУ в соцмережі "фейсбук".

При цьому Савчук уточнив, що переваги, які отримають бізнес і населення, - це гарантії покриття прямого воєнного збитку і велика впевненість у завтрашньому дні. Держава зможе залучити нові інвестиції для розвитку економіки.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, що передбачає запровадження відповідного обов'язкового та добровільного страхування.

Концепцією передбачено трирівневу модель - локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене державне агентство зі страхування воєнних ризиків; надалі до системи долучаться міжнародні перестраховики. Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок визначених лімітів у порядку черговості.

Теги: #нбу #страхування #законопроєкт

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