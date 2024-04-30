Економіка

13:23 30.04.2024

Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

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Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич направив лист до Кабміну і Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Бюджетного кодексу для можливості використовувати кошти з місцевих бюджетів на відновлення житлового фонду.

"Наразі Бюджетний кодекс нам забороняє використовувати бюджетні кошти навіть на відновлення житла. Ми можемо використовувати кошти лише на допомогу армії, на захищені статті, зарплату комунальної сфери та будівництво бомбосховищ. Але я написав листа (місяць тому) на Кабмін і ВР, щоб нам дозволили відновлювати зруйноване житло", - повідомив раніше Сєнкевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" під час Міжнародного саміту мерів у Кишиневі.

Він уточнив, що йдеться насамперед про пошкоджені багатоповерхівки, щоб місто могло використовувати місцевий бюджет на першочергові заходи для запобігання подальшому руйнуванню будівель унаслідок атмосферних явищ.

Наразі кількість жителів у Миколаєві оцінюють у 430 тисяч. До повномасштабного вторгнення в місті проживало 480-500 тисяч, у найгірші періоди 2022 року в місті перебувало приблизно 230-250 тисяч людей. Жителі, чиє житло повністю знищено, отримують сертифікати за програмою "єВідновлення".

"Не можу говорити про всіх, але перші 30 власників, які отримали сертифікати за знищене майно, купили собі нове житло в Миколаєві", - додав він.

Що стосується орендного житла, у місті фіксується його дефіцит і зростання ставок.

"Ми прораховуємо варіанти муніципального орендного житла, яке має зробити ці послуги доступнішими. Нині працюємо з різними міжнародними організаціями, зокрема з Міжнародною організацією міграції, USAID, у напрямі реконструкції деяких старих занедбаних гуртожитків під такі формати. Потенційно, на першому етапі, так може бути реалізовано два великі проєкти, а саме дво-, трипід'їзні п'ятиповерхівки. Після того як війна закінчиться, ми зможемо використовувати їх як револьверний фонд", - повідомив Сєнкевич.

У майбутньому такий житловий фонд планується використовувати як інструмент сталого розвитку міста.

"Соціальне житло не лише спосіб вирішення термінових стресових проблем, а й варіант залучити молодих спеціалістів, таке перше житло для них. Тому за цим форматом – майбутнє", - сказав Сєнкевич.

Теги: #миколаїв #нерухомість #сєнкевич

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