НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій біржами ПФТС і УБ і запропонувала розглянути опцію створення нової біржі

Дві з трьох українських фондових бірж - ПФТС і "Українська біржа" (УБ, обидві - Київ) - найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов, у зв'язку з чим регулятор, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), попередила учасників ринку про наявність такого ризику та запропонувала розглянути можливі варіанти рішення, зокрема створення нової біржі.

"Ми покликали ринок, щоб найбільш зацікавлені в існуванні цієї інфраструктури учасники розуміли наслідки для себе, оскільки багато продуктів на ній вибудувано. Якщо учасників влаштовує, що на ринку залишиться лише одна біржа ("Перспектива" - ІФ-У), якщо конкуренція серед бірж їм не потрібна, то регулятор із цим погодиться. Якщо ні, якщо їм не вистачає однієї біржі, якщо вони хочуть хеджувати ризики шляхом створення іншої біржі, то робіть дві, три, п'ять - скільки необхідно", - сказав в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна” член НКЦПФР Ярослав Шляхов.

Голова Комісії Руслан Магомедов уточнив, що ще в листопаді 2022 року регулятор у зв'язку з війною ввів пруденційні нормативи для всіх професійних учасників, як компроміс зобов'язавши поступово, до листопада 2023 року, тримати 50% власного капіталу в "живих" грошах або в ОВДП, тоді як до цього, за його словами, він формувався "надліквідною дебіторською заборгованістю".

Магомедов зазначив, що ПФТС і УБ у зазначений термін не виконали вимоги до нормативу ліквідності, після чого НКЦПФР, "розуміючи всю тонкість того, що від бірж залежить функціонування багатьох інших профучасників", попросила менеджмент розробити механізм усунення цього порушення.

За його словами, менеджмент жодних конкретних дій не вжив, запропонувавши лише надати додатково рік-два на виконання вимоги, що є неприйнятним.

"Час минав, ми почали розуміти, що проблема наростає, і цікавитися, а яка ж позиція у власників цих бірж. І тут для себе ми з'ясували, що менеджмент бірж узагалі не доносив цієї інформації до власників, а на ПФТС, до того ж, присутні ознаки корпоративного конфлікту", - описав ситуацію голова Комісії.

Він уточнив, що до регулятора звернулася частина міноритарних акціонерів ПФТС із листом про те, що мажоритарний акціонер жодним чином не відповідає на їхні запити, збори акціонерів не проводяться, всі спроби міноритарних акціонерів контактувати з мажоритарним акціонером про стратегію подальшого розвитку ні до чого не призводять, і, як результат, міноритарії взагалі не бачать подальшого функціонування цієї біржі.

Магомедов також зазначив, що стосовно "Української біржі", окрім питання виконання нормативу ліквідності (згідно з даними агентства, УБ наразі виконала цей норматив), є ще й питання корпоративної структури, адже вона ризикує втратити ліцензію в разі ухвалення зареєстрованого в парламенті 22 лютого цього року законопроєкту №11037 "Про неприпустимість участі осіб, пов'язаних із державою-агресором, у функціонуванні ринків капіталу та організованих товарних ринків".

"Ми озвучили менеджменту ризик для ліцензії біржі цього законопроєкту, але, як потім з'ясувалося, протягом місяця менеджмент не ініціював ні розгляд цього питання біржовою радою, ні повідомив власників", - констатував голова Комісії.

Він повідомив, що за таких умов НКЦПФР була змушена 18 березня зібрати учасників та основних клієнтів бірж, перед цим окремо зустрівшись із біржовими радами та акціонерами бірж. За його словами, на зустрічі були присутні приблизно 25 осіб, зокрема представники двох асоціацій - УАІБ і ПАРД, менеджмент бірж, "дуже занепокоєні" банки-торговці ОВДП.

"Процес був абсолютно публічний, ми ще раз озвучили, що є проблеми, і ще раз для себе отримали підтвердження, що ніхто про це не говорив і ніхто проблеми не вирішував", - сказав Магомедов.

Він зазначив, що 18 квітня, через місяць після зустрічі, регулятор викликав біржі, і вони підписали акти про порушення ліцензійних умов.

За його словами, ПФТС наразі не змогла провести збори акціонерів, хоча організувати додаткову емісію акцій для біржі вже не варіант, оскільки термін її проведення занадто довгий, тому залишається швидкий варіант - надати безповоротну фінансову допомогу.

"На сьогодні для мінімального дотримання пруденційних нормативів гроші не внесено, і жодного нормального фідбеку, за нашою інформацією, немає", - описав своє бачення ситуації глава регулятора.

Член Комісії Юрій Бойко додав, що ПФТС призначила на 29 квітня збори акціонерів, на які, окрім питань про додаткову емісію і спроби зобов'язати найбільшого акціонера - Bohai Commodity Exchange (BOCE Co. Limited, Гонконг), що володіє 49,90003% акцій, внести безповоротну фінансову допомогу, внесено питання здачі ліцензії.

Шляхов нагадав, що опція здачі ліцензії, це пряма норма 74-ої статті закону про ринки капіталів - "або докапіталізуйся, або здавай ліцензію", і вона усуває ризик різкого анулювання ліцензії

Щодо УБ голова комісії Магомедов ще раз зазначив, що ризик її корпоративної структури "залишається ключовим щодо наявності ліцензії".

Розповідаючи про можливість створення нової біржі, голова НКЦПФР наголосив, що це має бути ініціатива учасників ринку, тоді як регулятор можемо лише радити.

"Ми розуміємо, що будь-яка одна біржа - це погано, насправді. Але рішення має бути на боці учасників. Усе просто - голосуєш гривнею: якщо тобі так не подобається - створюй нову. Якщо шкода гривню - користуйся тим, що є", - сказав він.

За його словами, НКЦПФР розуміє всю гостроту моменту і готова всіляко сприяти, якщо хтось прийме рішення створювати біржу. "Якщо будуть якісно підготовлені документи, ми максимально швидко їх відпрацюємо без жодних затримок", - зазначив Магомедов.

Як вважає Шляхов, питання програмного продукту для нової біржі - не така велика проблема з урахуванням активності торгів у країні та того, що в Україні є необхідні IT-фахівці.

"Для нас це не вирішальний великий фактор. Питання в тому, щоб хтось визначив для себе, що вкладення в біржу як елемент інфраструктури важливий для функціонування всієї системи... Вони повинні для себе оцінити ризики: є біржа - немає біржі. Ризик впливу на основний бізнес зникнення біржі. Чи варто відмовитися від якоїсь непередбачуваної історії, створити передбачувану історію і, хоча б, хеджувати цей бізнес", - підсумував член Комісії.

Водночас голови та члени НКЦПФР уточнили, що біржа "Перспектива" виконує всі вимоги, має необхідні кошти і до її акціонерів формально претензій немає.

Відповідаючи на запитання, скільки зараз часу в учасників ринку, які хотіли б створити нову біржу, щоб не відібрали ліцензію в наявних бірж, Магомедов сказав, що "місяць, напевно, точно є".

"Перш за все, у них має бути свій таймлайн", - зазначив, зі свого боку, Шляхов.

Згідно з даними НКЦПФР, обсяг торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України 2023 року зріс у 2,7 раза - до 436,43 млрд грн, з яких 93% припало на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Частка ПФС у загальному обсязі торгів становила 62,9%, "Перспективи" - 33,7% і УБ - 3,4%.

За даними Комісії, на неорганізованому ринку 2023 року обсяг торгів зріс удвічі - до 925,11 млрд грн.

Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".

Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро) отримала ліцензію в березні 2008 року, а до цього майже два роки працювала як однойменна торгово-інформаційна система.