Економіка

10:09 18.04.2024

Ferrexpo завершило 2023 рік із чистим збитком $84,8 млн

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Ferrexpo завершило 2023 рік із чистим збитком $84,8 млн

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні у 2021 році отримала чистий збиток $84,75 млн, тоді як 2022 рік вона завершила з чистим прибутком $220 млн.

"Збиток $85 млн здебільшого внаслідок визнання резервів за поточними судовими розглядами та спорами в Україні на загальну суму $131 млн станом на 31 грудня 2023 року. Без урахування впливу цих резервів результат за 2023 фінансовий рік становив би прибуток у розмірі $46 млн, що відображає зниження операційного прибутку групи на 82% унаслідок війни, що триває, а також значно менший чистий дохід від курсової різниці в розмірі $23 млн у 2023 році порівняно з $276 млн у 2022 році", - ідеться в річному звіті компанії в четвер.

Згідно з ним, виручка Ferrexpo минулого року впала майже вдвічі - на 47,8%, до $651,80 млн, а операційний прибуток - у 5,7 раза, до $71,13 млн.

Зазначено, що таке зниження виручки пов'язане з обмеженим доступом до експортних маршрутів, а в натуральному вираженні продаж скоротився на 32% - до 4,2 млн тонн.

У звіті наголошується, що попри збиток за рік, базовий показник EBITDA залишився позитивним у 2023 році, але знизився на 83% - до $130 млн. Окрім перерахованих вище причин, на його падіння також вплинуло зниження цін реалізації на 21%, зумовлене зниженням базової ціни на залізорудний дріб'язок і премій на окатиші у 2023 році, що частково компенсувалося зниженням витрат за категорією С1 на 8%.

Теги: #ferrexpo #збитки

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