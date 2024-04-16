Українські сировари програють внутрішній ринок імпортній продукції і не можуть наростити експорт - аналітики

В Україні перестав зростати продаж сиру українського виробництва на тлі збільшення імпорту, перспектива збуту вітчизняних сирів на зовнішніх ринках не найкраща, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"У найближчій перспективі сири не подешевшають, але акції з великими знижками стануть масовими. І навіть цінові знижки врятують не всіх виробників, адже імпорт сиру суттєво зріс", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, європейський сир вельми дешевий і конкурувати з ним на внутрішньому ринку України вітчизняним виробникам стає дедалі складніше. За перший квартал імпорт твердого, напівтвердого і білого сиру зріс на 12%. Зокрема завезено значний обсяг твердих/напівтвердих сирів, що становлять найбільшу конкуренцію вітчизняним сироварам. А імпорт плавленого сиру зріс на чверть.

Водночас впевненості в подальшому значному збільшенні імпорту наразі немає. Девальвація гривні трохи відлякує імпортерів, висловлюють припущення експерти.

Вони вказали, що через загострення проблем із продажами на внутрішньому ринку, українські виробники сирів намагаються нарощувати експорт, але це їм вдається не завжди.

"Експортний продаж напівтвердих сирів у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року впав на 11%. Ще гірше виглядає динаміка експорту напівтвердих сирних продуктів. Їхній продаж у першому кварталі скоротився майже на чверть. У перспективі, експорт цього товару ще більш суттєво впаде", - прогнозують в "Інфагро".