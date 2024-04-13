ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

Європейська Комісія очікує на виконання Києвом погоджених раніше умов і схвалення Європейською радою Плану України, що дасть змогу виділити в рамках інструменту Ukraine Facility ще EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Наступний платіж (за Ukraine Facility) у розмірі EUR1,5 млрд заплановано на цей місяць, якщо умови політики буде виконано", - ідеться в його заяві для преси за підсумками засідання ради міністрів країн ЄС (ECOFIN), що відбулося 12 квітня в Люксембурзі.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія наразі оцінює План України з метою складання квартальних показників реформ та інвестицій, які необхідно здійснити, щоб розблокувати майбутні виплати.

"Найближчим часом ми завершимо цю роботу і передамо оцінку (Європейській) раді. Щойно буде схвалення, це відкриє шлях Україні до отримання попереднього фінансування в розмірі EUR1,9 млрд, найімовірніше, у травні", - зазначив виконавчий віцепрезидент.

Він наголосив, що Ukraine Facility на EUR50 млрд на період до 2027 року - рятувальне коло з боку ЄС у надзвичайно скрутний час, щоб допомогти Україні зберегти ключові державні послуги та забезпечити функціонування держави, доки Росія веде жорстоку війну, та нагадав, що перший транш EUR4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні.

Говорячи про План України, Домбровскіс зазначив, що він буде основним інструментом реалізації Ukraine Facility, і основна увага в ньому приділяється структурним реформам для усунення бар'єрів на шляху зростання, інвестиціям у ключові сектори та заходам зі сприяння зближенню України з правилами й стандартами ЄС у рамках її шляху до вступу.

Як повідомлялося, загалом Україна розраховує отримати у 2024 році млрд у рамках Ukraine Facility за загальної потреби зовнішнього фінансування дефіциту бюджету цього року EUR37,3 млрд.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1987