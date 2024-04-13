"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5 і ХАЕС-6 за технологією АР1000.

Церемонія старту проєкту відбулася 11 квітня на майданчику Хмельницької атомної станції за участю посла США в Україні Бріджит Брінк і міністра енергетики України Германа Галущенка (інформацію з міркувань безпеки подають із відтермінуванням).

Як зазначив на церемонії в. о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, АР1000 є перевіреним реактором ІІІ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

"Це більш сучасна та безпечна технологія, ніж ті, які ми експлуатуємо зараз. Це новий крок у напрямі до більш сучасної, надійної та безпечної енергетики. І саме в Україні буде побудовано перший в Європі енергоблок за технологією АР1000. Це буде ХАЕС-5", - сказав Котін.

"Пишаємося, що будемо долучені до історії, яку Україна творить в енергосекторі. Уже можна сказати, що наша співпраця - це весілля року", - зазначив президент і виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Він акцентував на тому, що це поліпшена технологія з підвищеною ефективністю, а сам енергоблок компактний і має нижчу вартість порівняно з іншими.

"Тут, на майданчику ХАЕС, ми відзначаємо, що великовагове устаткування, виробництво якого найтриваліше, вже готове, і це суттєво прискорить терміни будівництва. Завдяки сприянню уряду США і завдяки тому, що основні угоди були підписані, воно буде ще швидшим", - наголосив він.

Фрагман додав, що реактор АР1000 розрахований на роботу протягом 60 років, але, за його словами, найімовірніше, це буде довший термін.

"Ці блоки дають можливість балансувати. Це особлива риса американської технології АР1000. Зараз російські агресори знищують балансуючі потужності України, і якби в нас уже був такий атомний енергоблок, ми могли б ним маневрувати і відповідно виконувати важливі функції для енергосистеми", - наголосив Галущенко.

"Це проєкт на наступні довгі роки. США налаштовані на плідну співпрацю з Україною... Намагаємось разом із Конгресом США підтримувати вас не тільки в межах збройної агресії, а й економічно", - наголосила Брінк.

Щодо джерел фінансування проєкту, то, за словами Котіна, компанія могла б забезпечити його власними силами, оскільки має великі прибутки, але левова їх частина йде на покриття тарифу на е/е для населення (ПСО).

"Енергоатом" попереднього року витратив на ПСО 128 млрд грн чистого прибутку. Якщо компанію звільнять від виконання ПСО, то ми матимемо $3 млрд прибутку, за який можемо побудувати блок. Якщо ні - йдеться про кредити", - зазначив Котін журналістам після церемонії.

Він додав, що термін будівництва одного блоку становить орієнтовно 4-5 років, а його вартість - близько $5 млрд.

Як повідомлялося, 17 грудня 2023 року в Києві глава "Енергоатому" Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблоку за технологією AP1000.

До цього в липні 2022 року компанії уклали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС.

У вересні 2021 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, що будуються за технологією AP1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць, і про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.