Економіка

20:57 11.04.2024

УЗ почала будівництво євроколії Чоп-Ужгород

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УЗ почала будівництво євроколії Чоп-Ужгород

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) почала будівництво європейської колії Чоп-Ужгород, повідомили пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) та УЗ у четвер.

"Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії Чоп-Ужгород... 11 квітня в присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка відбулося укладання першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії", - йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Зазначається, що проєктом передбачено будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту. Також, реконструкція штучних споруд, об'єктів і мереж інженерного забезпечення (пішохідний міст - 1, малі мости - 3, великий міст - 1). Крім того, оснащення шляхів двостороннім напівавтоматичним блокуванням і пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дасть змогу запустити прямі пасажирські маршрути євроколією з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи, йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

"Проєкт дасть змогу підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості для вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка", - наводяться в повідомленні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що проєкт важливий для зв'язку України з європейськими транспортними шляхами.

"Будівництво колії підтримає грантовим співфінансуванням фонд ЄС Connecting Europe Facility (CEF). Саме завдяки успішній участі у конкурсному відборі проектів CEF ще в 2022 році Укрзалізниця отримала можливість розпочати цей проєкт. В перспективі розглядаємо проведення  техніко-економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова, що дасть можливість для приєднання Львова до двох Європейських Транспортних Коридорів TEN-T -  Рейн-Дунайського та Середземноморського", - заявив Кубраков.

Зазначається, що основна стадія будівництва має розпочатися в травні цього року, термін реалізації проєкту - 14 місяців. Загальна сума проєкту - 1,3 млрд грн.

 

 

 

 

Теги: #уз #будівництво #євроколія

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