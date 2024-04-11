"Миколаївобленерго" 10 квітня запобігло блекауту в регіоні

Фахівці АТ "Миколаївобленерго" 10 квітня протягом декількох годин відновили енергопостачання майже 240 тис. споживачів і запобігли блекауту для цілої області.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, у ніч із 9 на 10 квітня внаслідок обстрілів агресора НЕК "Укренерго" була змушена застосувати аварійні відключення в Миколаївській області. З ночі диспетчери "Миколаївобленерго", своєю чергою, були змушені відключити мешканців Баштанської, Снігурівської та Березнегуватської громад. Однак завдяки оперативній роботі диспетчерів, уже на 8:00 10 квітня вдалося відновити електроживлення майже 33,5 тис. домоволодінь у цих районах.

"Але 10 квітня на жителів Миколаївщини чекало ще одне випробування. О 10:31 аварійно відключилися мало не половина області та повністю Миколаїв. Без світла залишилися майже 222 тис. побутових і близько 17,3 тис. юридичних споживачів", - поінформували в "Миколаївобленерго".

Однак, як повідомив в. о. генерального директора "Миколаївобленерго" Вадим Данилків, слова якого наводять у пресрелізі, станом на 12:00 10 квітня у всіх 178 населених пунктах, аварійно відключених від електропостачання, було відновлено живлення.

"Зрозуміло, ворог прагне завдати більше шкоди українській енергетиці. Ми до цього готувалися, моделюючи різні ситуації та проводячи численні тренування. Другий за добу виклик колектив "Миколаївобленерго" прийняв - засукавши рукава, взялися за "відновлювальну операцію", - зазначив Данилків.