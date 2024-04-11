Економіка

19:07 11.04.2024

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

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"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

НЕК "Укренерго" звернулася до споживачів із проханням зменшити енергоспоживання у вечірні години у зв'язку з істотними ушкодженнями, завданими українській енергосистемі ворожими масованими атаками.

"Особливо велика потреба у зменшенні споживання у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. Будь ласка, не вмикайте в цей період потужні електроприлади або користуйтеся ними почергово", - оприлюднили в компанії своє звернення ввечері в четвер.

Як зазначили в НЕК, унаслідок трьох масованих атак на українську генерацію цього року особливо постраждали теплові та гідроелектростанції.

"Їхня головна роль в енергосистемі - можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, завдані російськими терористами", - пояснили в "Укренерго".

Як повідомлялося, вранці 11 квітня внаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами було пошкоджено підстанції НЕК "Укренерго" та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. За інформацією голови наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, російськими військами, зокрема, було повністю зруйновано Трипільську ТЕС.

 

 

 

Теги: #економія #енергоспоживання

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