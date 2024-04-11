Економіка

17:22 11.04.2024

Молдова на саміті у Вільнюсі представила 3 проєкти енергоз'єднання з Україною та Румунією

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Молдова на саміті "Ініціатива Трьох морів" представила три проєкти з'єднання з Україною і Румунією у сфері енергетики, повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики республіки.

"Молдова зіткнулася з енергетичною невизначеністю і вразливістю. Об'єднання енергетичних систем із Румунією та Україною має велике значення для безпеки Молдови, а розвиток виробництва екологічно чистого водню є вирішальним кроком у цьому напрямі", - сказала на саміті, який проходить у Вільнюсі, держсекретарка Міненерго Молдови Крістіна Перетеатку.

Проєкти передбачають будівництво другого ланцюга високовольтної ЛЕП 330 кВ "Бєльці - Дністровська ГЕС" і високовольтної ЛЕП "Південноукраїнська АЕС - Приморськ - Вулкенешть - Ісакча", а також збільшення пропускної спроможності "вертикального" коридору Трансбалканського газового маршруту і розвиток проєктів із виробництва "зеленого" водню.

"Проєкти енергетичного об'єднання з Україною та Румунією матимуть велике регіональне значення. Вони пропонуються для фінансування та реалізації за допомогою інструментів, доступних у рамках "Ініціативи Трьох морів". Їхня реалізація зміцнить енергобезпеку та зменшить вплив на довкілля в Центральній та Східній Європі", - наголосила держсекретар.

Теги: #молдова #саміт #енергетика

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