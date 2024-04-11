Економіка

15:34 11.04.2024

НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

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НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

Рекордно низька інфляція в березні, що в річному обчисленні не перевищує 3,2%, може підштовхнути Національний банк України (НБУ) до подальшого зниження облікової ставки, що в свою чергу може стати хорошим стимулом для розвитку банківського кредитування.

Таку думку висловив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, виступаючи на Recovery Construction Forum Ukraine у четвер.

Мамедов нагадав, що в другій половині 2023 року кредитні портфелі банків зросли на 35 млрд грн, або на 16% від зростання ВВП. На думку Мамедова, цьому сприяли активний розвиток державних програм кредитування (зокрема "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", "єОселя"), а також суттєве скорочення облікової ставки.

"Розвиток кредитування залежатиме від економічної кон'юнктури, адже доступність кредитів порівнянна, перш за все, з вартістю залучених під кредитування коштів. Ринку важливе подальше зниження облікової ставки, до якої "прив'язані" ставки за кредитами. Після березневого зниження облікової ставки з 15% до 14,5% є вагомі підстави вважати, що цей процес триватиме, а отже, до кінця поточного року обсяги всіх видів кредитування, зокрема цільових програм для МСБ, іпотеки на первинному ринку, автокредитування, можуть зрости ще на 10-15%", - наголосив Мамедов.

Посилаючись на дані НБУ, експерт зазначив, що банківський сектор є і залишається вагомою складовою монетарної системи. Минулого року банки сплатили понад 73 млрд грн податку на прибуток, що становило понад 51% від загальних надходжень цього податку до держбюджету. Також банківські установи вклали в облігації внутрішньої держпозики 202 млрд грн коштів, що на 38% вище показників 2022 року. Крім того, частка викуплених банками ОВДП становила 734 млрд грн, або 46% від внутрішнього держборгу України.

"Політика банків вдало поєднується зі стратегією НБУ та створює підґрунтя для активного розвитку кредитування", - наголосив Сергій Мамедов.

Він нагадав, що 2024 року очікуване зростання ВВП може становити до 3,6%, загальна інфляція за прогнозами не має перевищити 9%; очікується помірна девальвація національної валюти - до 7% від курсів станом на 1 січня.

Очільник Глобус банку вважає, що закладені макроекономічні прогнози на 2024 рік наразі справджуються, передусім це стосується ситуації на валютному ринку, адже від початку року спостерігається незначна девальвація гривні - в середньому на 2,5%.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року. Станом на квітень 2024 р. регіональна мережа налічує 31 відділення. Є акредитованим партнером низки державних програм: державної іпотечної програми "єОселя", програми пільгового кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9". У вересні 2023 року Банк став партнером ДУ "Фонду енергоефективності".

За даними НБУ, станом на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків у країні.

Теги: #нбу #облікова_ставка

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