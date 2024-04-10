Економіка

15:51 10.04.2024

Споживачі Херсонської та Миколаївської областей після аварійних відключень знову зі світлом - "Укренерго"

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Споживачі Херсонської та Миколаївської областей після аварійних відключень знову зі світлом - "Укренерго"

У Херсонській і Миколаївській областях відновлено електроживлення всіх споживачів, знеструмлених через пошкодження мереж обленерго, повідомила НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі.

Як зазначило Міненерго в телеграм-каналі, в цих областях через аварійні відключення були знеструмлені 414 тис. абонентів.

"Херсонобленерго" повідомляло в телеграмі, що для відновлення електропостачання в Херсонській області працюють 28 бригад енергетиків - 152 робітники та 46 одиниць техніки.

Як повідомлялося, сьогодні РФ атакувала енергооб'єкти на півдні, внаслідок чого в Миколаївській і Херсонській областях сталося дві хвилі аварійних відключень, зокрема, був повністю знеструмлений Миколаїв.

Теги: #херсонщина #миколаївщина #електроживлення

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