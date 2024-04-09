Економіка

09:44 09.04.2024

Сенс Банк і ПУМБ убачають перспективу імплементації BNPL

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Сенс Банк і ПУМБ убачають перспективу імплементації BNPL

Націоналізований Сенс Банк (Київ) і ПУМБ (Київ) відзначають попит на сервіс buy now pay later (BNPL) - "купуй зараз, плати потім", що відрізняється від традиційної банківської розстрочки, і припускають його впровадження в Україні в найближчому часі.

"Нам здається, що у клієнта є запит на такий продукт, як суто європейський BNPL. (...) Тому ми зараз працюємо з двома фінтехами, разом із ними вивчаючи цю модель і можливість долучитися до них, тому що саме там реалізовано європейську BNPL-модель", - сказала членкиня правління Сенсу Інна Тютюн на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.

Заступник голови правління ПУМБу Дмитро Поліщук, зі свого боку, зазначив, що попит на сервіс "однозначно є".

"А найголовніше, коли ми говоримо про BNPL або про оплату частинами тощо, ми забуваємо, що ключовим клієнтом цієї історії є merchant. (...) Є дуже великий попит у великих ритейлерів саме на цю модель, тому, якщо попит є, то пропозиція завжди знайдеться", - додав банкір.

"Я думаю, що цього року або ми, або Сенс (Банк - ІФ-У), або хтось іще ... хтось із нас щось покаже цього року. Тому що є багато ідей, досліджень, досвіду і бажання спробувати, оскільки в Україні насправді цього (впровадження сервісу BNPL - ІФ-У) ніхто не пробував", - висловив припущення Поліщук.

За його словами, ПУМБ уже протестував велику кількість клієнтського досвіду з повноцінними BNPL-моделями, зокрема команда банку опрацювала юридичну складову, під час чого виникли певні запитання.

"(...) тому що фактично BNPL у чистому вигляді - це надання короткострокової позики не клієнту банку і без онбордингу в Дія, BankID, ідентифікацій, паспортів. Тобто, фактично це не кредит, а метод оплати з певною розстрочкою на кілька тижнів", - пояснив заступник голови правління ПУМБу.

"Ми дуже позитивно дивимося на цю історію. Я думаю, що цього року в Україні (на ринку фінпослуг - ІФ-У) будуть сюрпризи", - резюмував банкір.

За даними Національного банку України, на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Сенс банк посідав 8-ме місце (131,89 млрд грн) серед 63 банків у країні, тоді як ПУМБ посідав 6-те місце (158,86 млрд грн). Сенс Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік, він становив 5,04 млрд грн, у той час як у ПУМБу - 3,96 млрд грн.

Теги: #пумб #сенс_банк #bnpl

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