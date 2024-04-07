Нічні обстріли РФ погіршили ситуацію з енергозабезпеченням Харківської області - Міненерго

У Харківській області через мережеві обмеження продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, запроваджені після масованих атак РФ на енергосистему, що сталися наприкінці березня - сьогодні на ранок там знеструмлено 410 тис. абонентів (учора повідомляли про 300 тис.), повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в неділю, ситуація в області ускладнилася через нічні атаки РФ, що призвели до пожежі та пошкодження обладнання однієї з високовольтних підстанцій, також аварійно на певний час вимикалася високовольтна повітряна лінія. У результаті для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів.

Унаслідок обстрілів у Харківській області також вимикали високовольтну лінію обленерго, внаслідок чого знеструмлювали підстанцію та побутових споживачів.

У Сумській області під час обстрілу знеструмлювалася підстанція, вимикалися побутові споживачі, але всі були заживлені за резервною схемою.

Як зазначає Міненерго, зараз енергетики намагаються з'ясувати причину відключення протягом минулої доби однієї з високовольтних повітряних ліній у Донецькій області. Водночас короткостроково знижувалася потужність підключеного до неї енергогенерувального підприємства.

Сьогодні вранці відключалися високовольтні повітряні лінії в Дніпропетровській і Миколаївській областях - вони вже введені в роботу.

Загалом в енергосистемі України дефіциту немає, вона працює стабільно і збалансовано, зазначає Міненерго.

Учора вдень через сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії СЕС НЕК "Укренерго" обмежувала виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 855 МВт-год.

На поточну добу в 2,3 раза зменшився імпорт е/е - до 1179 МВт-год. Водночас після багатоденної перерви є незначний експорт обсягом 115 МВт-год.