Економіка

11:40 07.04.2024

Нічні обстріли РФ погіршили ситуацію з енергозабезпеченням Харківської області - Міненерго

2 хв читати
Нічні обстріли РФ погіршили ситуацію з енергозабезпеченням Харківської області - Міненерго

У Харківській області через мережеві обмеження продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, запроваджені після масованих атак РФ на енергосистему, що сталися наприкінці березня - сьогодні на ранок там знеструмлено 410 тис. абонентів (учора повідомляли про 300 тис.), повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в неділю, ситуація в області ускладнилася через нічні атаки РФ, що призвели до пожежі та пошкодження обладнання однієї з високовольтних підстанцій, також аварійно на певний час вимикалася високовольтна повітряна лінія. У результаті для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів.

Унаслідок обстрілів у Харківській області також вимикали високовольтну лінію обленерго, внаслідок чого знеструмлювали підстанцію та побутових споживачів.

У Сумській області під час обстрілу знеструмлювалася підстанція, вимикалися побутові споживачі, але всі були заживлені за резервною схемою.

Як зазначає Міненерго, зараз енергетики намагаються з'ясувати причину відключення протягом минулої доби однієї з високовольтних повітряних ліній у Донецькій області. Водночас короткостроково знижувалася потужність підключеного до неї енергогенерувального підприємства.

Сьогодні вранці відключалися високовольтні повітряні лінії в Дніпропетровській і Миколаївській областях - вони вже введені в роботу.

Загалом в енергосистемі України дефіциту немає, вона працює стабільно і збалансовано, зазначає Міненерго.

Учора вдень через сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії СЕС НЕК "Укренерго" обмежувала виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 855 МВт-год.

На поточну добу в 2,3 раза зменшився імпорт е/е - до 1179 МВт-год. Водночас після багатоденної перерви є незначний експорт обсягом 115 МВт-год.

 

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 07.04.2024
Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

19:23 05.04.2024
"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

12:35 05.04.2024
Відключення 5 квітня можливі через мережеві обмеження, на півдні країни пошкоджена високовольтна підстанція - Міненерго

Відключення 5 квітня можливі через мережеві обмеження, на півдні країни пошкоджена високовольтна підстанція - Міненерго

12:07 05.04.2024
Застосовано аварійні відключення в Харкові та області, виведено в плановий ремонт енергоблок АЕС - "Укренерго"

Застосовано аварійні відключення в Харкові та області, виведено в плановий ремонт енергоблок АЕС - "Укренерго"

10:49 04.04.2024
Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

20:09 03.04.2024
Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

18:00 03.04.2024
НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

15:48 02.04.2024
Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

12:19 02.04.2024
Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

11:18 02.04.2024
Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівської області - Зеленський

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

ОСТАННЄ

Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівської області - Зеленський

Гетманцев попередив про посилення правил торгівлі сигаретами в кіосках у разі ігнорування використання РРО

NovaPay у червні планує запустити кредитні лінії для МСБ

ДП "Ліси України" у I кв.-2024 наростило виручку за реалізацію деревини на 30,8%

"Епіцентр" відкриває десятий торговельний центр у Києві

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА