Економіка

12:17 05.04.2024

Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі - Шмигаль

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Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі - Шмигаль

Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до Російської Федерації і Білорусі, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора і посилити санкційний тиск на ворога", - сказав Шмигаль на пресконференції з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте в п'ятницю.

Він також наголосив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане застосування санкцій робить їх більш ефективними та дієвими.

Теги: #санкції #шмигаль

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