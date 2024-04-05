Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі - Шмигаль

Україна пропонує в межах санкційної політики запровадити заборону авіатранзиту до Російської Федерації і Білорусі, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора і посилити санкційний тиск на ворога", - сказав Шмигаль на пресконференції з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте в п'ятницю.

Він також наголосив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане застосування санкцій робить їх більш ефективними та дієвими.