Економіка

07:42 30.03.2024

Чистий продаж НБУ на тижні трохи скоротився - до $652 млн

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Чистий продаж НБУ на тижні трохи скоротився - до $652 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $652,7 млн із $680,4 млн минулого тижня, що близько до показників на початок року, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, продаж валюти знизився з $680,9 млн до $654,7 млн, тоді як купівля збільшилася з $0,46 млн до $1,95 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб на 9 коп. - з 38,9075 грн/$1 до $38,9974 грн/$1. Він знижувався в першій половині тижня, сягнувши нового історичного мінімуму у вівторок - 39,3430 грн/$1, після чого почав зміцнюватися, зокрема, у п'ятницю зріс на 23 коп.

На готівковому ринку курс гривні за тиждень ослаб на 11 коп. - до 39,41 грн/$1.

Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу відповідала коливанням гривні в цей час: із $16,4 млн у понеділок воно зросло до $25,7 млн у середу.

Як повідомлялося, цього тижня Україна отримала новий кредит у межах позики на політику розвитку (DPL) через Світовий банк $1,4 млрд і $880 четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF від МВФ, тоді як минулого - перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд - від Канади і $230 млн - від Японії через Світовий банк - сумарно $8,9 млрд.

Водночас представники Нацбанку на пресконференції 14 березня зазначили, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,50 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді. Однак через низьку зовнішню підтримку міжнародні резерви скоротилися в лютому на 3,8%, або на $1,47 млрд - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.

Нацбанк прогнозував, що останні зовнішні надходження дадуть змогу відновити міжнародні резерви. У січні він знизив їхній прогноз на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.

 

 

Теги: #нбу #інтервенції

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