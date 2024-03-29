"Укрнафта" отримала 138 тонн добового дебіту нафти після інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ

ПАТ "Укрнафта" отримало додатковий дебіт у 138 тонн нафти на добу після проведення заходів з інтенсифікації видобутку на одному із західних родовищ.

"Це +24% від видобутку всього нафтогазовидобувного управління "Бориславнафтогаз", - повідомляється в пресрелізі компанії у п'ятницю.

У компанії уточнили, що було оброблено сім свердловин - проведено шість кислотних гідророзривів і одну кислотну обробку. При цьому п'ять із семи операцій було виконано за 13 днів.

За інформацією товариства, найуспішніша свердловина має приріст 47 тонн нафти на добу, й наразі її добовий дебіт становить 61 тонну нафти на добу.

"Усе це - результат роботи фахівців управління з підвищення нафтовіддачі департаменту розробки родовищ, департаменту видобутку та технологій, Науково-дослідного та проєктного інституту й управління нафтопромислового сервісу", - зазначили в "Укрнафті".

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія як стратегічну мету до 2027 року ставить подвоєння видобутку нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.