На відновлення енергопостачання Харкова піде 1-2 тижні за відсутності нових пошкоджень - "Укренерго"

Точні терміни повного відновлення енергопостачання Харкова, яке було порушено в результаті ворожої атаки в ніч на 22 березня, гарантувати складно, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Це, звісно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", - сказав Кудрицький на брифінгу в Харкові 26 березня.

Він зазначив, що, незважаючи на масштаб руйнувань, енергетикам уже вдалося забезпечити енергопостачання критичної інфраструктури й подачу електроенергії за графіком побутовим споживачам.

"Наразі обмеження вводяться лише вдень, коли споживання зростає... У нас є дуже чітко опрацьований план, що ми робитимемо разом із нашими колегами з обленерго, обласною військовою адміністрацією, з мерією міста, з Держагентством з відновлення, яким чином, об'єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності. Є три паралельні технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно, щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо повністю усунути обмеження щодо енергопостачання в місті", - сказав Кудрицький.

Він запевнив, що "Укренерго" має достатню кількість людей, спецтехніки й обладнання для відновлювальних робіт на цьому етапі.

"Єдиний стримувальний фактор - час, який потрібен на здійснення всіх ремонтних робіт і включення резервних схем", - сказав Кудрицький.

Говорячи про час, який знадобиться для повного відновлення пошкоджених енергооб'єктів, Кудрицький зазначив, що на це знадобляться місяці. Він також наголосив, що "Укренерго" вже розгорнула й планує нарощувати систему пасивного захисту (інженерних укріплень) критичних вузлів енергооб'єктів, щоб мінімізувати ризик їх ушкодження тими ракетами й дронами, які проб'ються через протиповітряну оборону.

За словами Кудрицького, наразі ще не можна назвати точної суми збитків, завданих "Укренерго" внаслідок ворожої атаки в ніч на 22 березня, оскільки на деяких об'єктах ще триває розбір завалів. Водночас уже зараз можна сказати, що збитки лише підстанціям "Укренерго" оцінюють у десятки мільйонів євро, а разом із генерувальними об'єктами може йтися про сотні мільйонів євро.

Руйнування енергооб'єктів у регіоні та місті Кудрицький назвав значними, а їхній масштаб, за його словами, вражає так само, як і кількість засобів ураження, які ворог зосередив на Харківському енерговузлі.

Як повідомив керівник системного оператора, минулої ночі диспетчерський центр "Укренерго" не запроваджував обмежень щодо Харкова, а застосував їх лише в денній зоні, коли споживання зростає і мережам складніше справлятися з навантаженням.

За його прогнозами, уже незабаром можна буде дещо пом'якшити графіки обмежень, оскільки у вихідні очікується значне потепління, яке разом із традиційним для вихідних зниженням споживання дасть зменшення на енергосистему Харкова.

"Ситуація покращуватиметься, і ми будемо працювати, щоб не лише в повному обсязі відновити е/е, а й збільшити надійність поставок", – поділився планами голова НЕК, додавши, що після забезпечення в повному обсязі населення наступний етап – максимально зняти обмеження промисловості.

"Це те, чим ми займатимемося найближчі два тижні", – резюмував він.

Як повідомлялося, після атаки РФ 22 березня ситуація з електрикою в Харкові залишається найважчою в Україні, е/е подають за графіками, а в перші дні після атаки було знеструмлене майже все місто. Харківська ТЕЦ 5 через ушкодження зупинила роботу.