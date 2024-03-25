Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

Міністерство фінансів України до кінця травня цього року призначить міжнародно визнаного фінансового консультанта для підготовки до продажу двох системних державних банків - Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк) та Укргазбанку, на які припадає відповідно 4% і 6% активів банківської системи, йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду для України.

"Ми підготуємо до продажу два системоутворюючі державні банки Сенс Банк і Укргазбанк шляхом вибору і призначення міжнародно визнаного фінансового консультанта з використанням прозорої процедури до кінця травня 2024 року і за участю міжнародних фінансових організацій (МФО) як спостерігачів", - ідеться в меморандумі української влади, оприлюдненому на сайті МВФ.

Згідно з ним, основними критеріями відбору будуть міжнародний досвід у сфері продажу фінансових установ, пропозиція консультантом комплексного плану дій із продажу, тоді як розмір винагороди консультанта не має бути ключовим визначальним критерієм.

"У рамках підготовки до приватизації банків із контрольним пакетом державної власності ми розглянемо й оновимо проєкт закону 2012 року про приватизацію державних банків за узгодженням із МФО та подамо його до парламенту до кінця березня 2024 року", - зазначено також в оновленому меморандумі.

У зв'язку з публікацією МВФ цих матеріалів свій протест висловив ABH Holdings SA (ABHH), якому належав Сенс Банк до його націоналізації і який наприкінці минулого року подав запит до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж і позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації.

"У той час, коли в ICSID триває арбітраж щодо експропріації, ми розглядаємо дії МВФ як втручання в суть справи з боку держави-відповідача і загрозу чесності арбітражу", - йдеться в заяві ABHH у понеділок.

На думку ексвласників Сенс Банку, така позиція МВФ відштовхує від нього "Глобальний Схід" і "Глобальний Південь".

ABHH також знову застеріг потенційних інвесторів від купівлі Сенс Банку, вважаючи високими свої шанси в судовому спорі з урахуванням практики транснаціональних деліктних позовів.