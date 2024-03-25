Економіка

19:48 25.03.2024

Україна зобов'язалася прийняти "дорожню карту" лібералізації ринків газу та електроенергії - меморандум МВФ

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Україна зобов'язалася прийняти "дорожню карту" лібералізації ринків газу та електроенергії - меморандум МВФ

Кабінет міністрів України ухвалить "дорожню карту" поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з чітким планом її реалізації, ідеться в оновленому меморандумі економічної та фінансової політики країни за програмою розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, опублікованим на сайті МВФ, український уряд задекларував прихильність реалізації своєчасної програми реформування енергетики для вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі.

"Ми, як і раніше, твердо віддані реформам корпоративного управління в енергетиці, зокрема забезпеченню незалежної оцінки наглядової ради ОГТСУ ("Оператор ГТС України" - ІФ) за рік після її призначення. Ми також зобов'язуємося розпочати незалежне оцінювання наглядових рад "Нафтогазу" та "Укренерго" на початку 2024 року і завершити його до кінця жовтня 2024 року", - йдеться в матеріалах.

Потенційні заходи з проведення реформ включають поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію з урахуванням нової методології тарифоутворення та соціальних чинників, забезпечення зовнішнього фінансування і надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам. При цьому поступове підвищення тарифів має супроводжуватися одночасним виділенням адекватних і цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

Меморандум, крім того, передбачає фінансову та оперативну підготовку до сценарію нульового транзиту газу, коли термін дії відповідного контракту з російським "Газпромом" спливе наприкінці 2024 року.

"Зокрема, ми ухвалимо законопроєкт №6133, який передбачає особливий режим роботи ОГТСУ для скорочення його експлуатаційних витрат і технічного обслуговування для некритичних цілей транспортування газу", - уточнюється в документі.

Очікується також, що в період до кінця першого півріччя поточного року розпочнеться робота з перевірки заборгованості та фінансового стану компаній централізованого теплопостачання з аналізом причин накопичення боргів.

З оновленого меморандуму також випливає, що Фонд держмайна України вже в березні цього року має розробити зміни до законопроєкту про оцінку майна, а також представити "дорожню карту" імплементації міжнародних стандартів оцінки та створення реєстру оцінки фінансових активів.

Крім того, у березні Національний банк України та міністерство юстиції мають підготувати узгоджений із ключовими стейкхолдерами план із підвищення прозорості ринку нерухомості. План має містити деталі та терміни впровадження загальнодоступної бази даних вартості угод з нерухомістю з детальними метаданими, включно зі структурними параметрами для первинного та вторинного ринків, а також формування індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.

 

 

Теги: #мвф #меморандум #енергетика

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