Україна покращить процедуру відбору та призначення наглядових рад держкомпаній до серпня 2025 р. - програма з МВФ

Україна зобов’язалася покращити до серпня 2025 року процедуру відбору та призначення членів наглядових рад державних підприємств, а також ухвалять дорожню карту для реформ у сфері добору їх членів наглядових рад держпідприємств, йдеться в оновленій за результатами сьомого перегляду програмі розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"До серпня 2025 року (пропонований структурний маяк) ми переглянемо процедури відбору та призначення членів наглядових рад державних підприємств та ухвалимо відповідні зміни до підзаконних актів Кабінету міністрів України, включаючи постанови 142 та 143, після консультацій з персоналом Фонду та міжнародними партнерами", – зазначено в оновленому меморандумі.

Згідно із ним, дорожня карта буде спрямована на впорядкування та централізацію процедури відбору кандидатів до наглядових рад, розмежування обов’язків осіб, що приймають рішення, підвищення ефективності кожного процесу, забезпечення належного складу наглядових рад відповідно до сфери підприємства та покращення процесу входження на посаду для нових членів наглядових рад.

У програмі Україна підкреслює, що вже розробила комплексні політику державної власності, державну дивідендну політику та стратегію приватизації, але до грудня 2025 року зобов'язується переглянути та опублікувати підготовлену із технічною допомогою МВФ політику державної власності у більш широкому контексті. В ній оцінюватиметься фінансова життєздатність ключових держпідприємств як внесок у розробку механізму подолання квазіфіскальних витрат, включно із застарілими зобов'язаннями щодо надання державних послуг за механізмом ПСО.

Окрім того, в оновленій програмі йдеться про те, що Україна продовжує вивчати можливості покращення управління держпідприємствами, включаючи запровадження централізованої моделі управління, а також визначення функцій ключових держустанов, що залучені до управління держпідприємствами, таких як Мінфін, Мінекономрозвитку, Кабмін та Фонд державного майна (ФДМ). Зазначається, що Мінфін й надалі забезпечуватиме фінансовий нагляд за діяльністю держпідприємствами заради обмеження квазіфіскальних ризиків та забезпечення боргової стійкості.

"Важливо, щоб будь-яка нова система управління держпідприємствами не розмивала повноваження уряду щодо дивідендової політики, гарантуючи, що дивіденди держпідприємств спрямовуються до державного бюджету прозоро та відображаються у звітності", – підкреслюється в оновленій програмі.