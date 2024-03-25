Економіка

18:48 25.03.2024

Агросектор потребує прискорення процесу бронювання робітників - ВАР

2 хв читати

В Україні розгортається весняна посівна кампанія, проте в низці регіонів не вистачає працівників для виходу в поля, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі Єдиного національного телемарафону.

"В Україні третій рік поспіль триває війна. Через масову мобілізацію агросектор відчуває нестачу кадрів, адже в сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Під час весняної та осінньої посівних кампаній, жнив, коли відбуваються піки виходів у поля, людей не вистачає. Ми вболіваємо за це питання в контексті нового закону про мобілізацію, де мають бути враховані потреби агробізнесу", - наголосив він.

Марчук нагадав, що бронювання в агросекторі існує, проте процес займає багато часу. Від моменту подачі документів до бронювання проходить один-два місяці. Відповідно, у цей час людина може бути мобілізована, але ж на її роботу розраховують на агропідприємстві.

"В Україні розроблявся проєкт електронного бронювання, яке має займати один-два дні. Дуже очікуємо на його ухвалення", - зазначив представник ВАР.

Він також зазначив, що, окрім дефіциту працівників, в агросекторі гостро відчувається нестача фінансів.

"Нестача фінансування також відчутно вплине на майбутній врожай, тому агровиробники будуть менше вносити добрива та засоби захисту рослин. Якщо торік Україна зібрала понад 80 млн тонн урожаю, то цьогоріч валовий збір зернових та олійних прогнозується не більше ніж 75 млн тонн", - констатував Марчук.

 

Теги: #мобілізація #вар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 23.03.2024
Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

15:27 22.03.2024
Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову

Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову

20:40 20.03.2024
Комітет із нацбезпеки може закінчити розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію наступного тижня

Комітет із нацбезпеки може закінчити розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію наступного тижня

19:31 19.03.2024
Комітет нацбезпеки у вівторок розглянув 660 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет нацбезпеки у вівторок розглянув 660 поправок до законопроєкту про мобілізацію

15:15 18.03.2024
Комітет із нацбезпеки обговорив поправки щодо регламентації вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію - Фріз

Комітет із нацбезпеки обговорив поправки щодо регламентації вилучення транспорту в законопроєкті про мобілізацію - Фріз

14:56 16.03.2024
В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

12:33 16.03.2024
Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

18:31 15.03.2024
Комітет із нацбезпеки розглянув чергові 300 поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію - Фріз

Комітет із нацбезпеки розглянув чергові 300 поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію - Фріз

22:01 14.03.2024
Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня-початку квітня - Корнієнко

Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня-початку квітня - Корнієнко

21:44 13.03.2024
Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

На відновлення ДніпроГЕС знадобляться роки - гендиректор "Укргідроенерго"

ОСТАННЄ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

Профільний комітет Ради назвав лідерів зі сплати податків у виробництві алкогольної продукції у 2023 р.

Україна зобов'язалася прийняти "дорожню карту" лібералізації ринків газу та електроенергії - меморандум МВФ

Одеська "Будова" пропонує інвесторам ЖК "Чотири сезони" доплатити за добудову їхнього житла

"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

Рішень щодо заборони експорту е/е, зміни тарифів на е/е для населення та умов її постачання після масованої атаки РФ немає - глава Міненерго

Розроблювана концепція бронювання може приносити від 200 млрд грн щорічно - голова профільного комітету ВР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА