Агросектор потребує прискорення процесу бронювання робітників - ВАР

В Україні розгортається весняна посівна кампанія, проте в низці регіонів не вистачає працівників для виходу в поля, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі Єдиного національного телемарафону.

"В Україні третій рік поспіль триває війна. Через масову мобілізацію агросектор відчуває нестачу кадрів, адже в сільських місцевостях населення активно мобілізували з перших днів війни. Під час весняної та осінньої посівних кампаній, жнив, коли відбуваються піки виходів у поля, людей не вистачає. Ми вболіваємо за це питання в контексті нового закону про мобілізацію, де мають бути враховані потреби агробізнесу", - наголосив він.

Марчук нагадав, що бронювання в агросекторі існує, проте процес займає багато часу. Від моменту подачі документів до бронювання проходить один-два місяці. Відповідно, у цей час людина може бути мобілізована, але ж на її роботу розраховують на агропідприємстві.

"В Україні розроблявся проєкт електронного бронювання, яке має займати один-два дні. Дуже очікуємо на його ухвалення", - зазначив представник ВАР.

Він також зазначив, що, окрім дефіциту працівників, в агросекторі гостро відчувається нестача фінансів.

"Нестача фінансування також відчутно вплине на майбутній врожай, тому агровиробники будуть менше вносити добрива та засоби захисту рослин. Якщо торік Україна зібрала понад 80 млн тонн урожаю, то цьогоріч валовий збір зернових та олійних прогнозується не більше ніж 75 млн тонн", - констатував Марчук.