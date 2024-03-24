"Укренерго" втратила орієнтовно до EUR100 млн від останніх ударів РФ по енергосистемі

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає EUR90-100 млн, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"За попередніми підрахунками, чек за збиток, який ми пред'явимо ворогові за останні атаки, сягає щонайменше EUR90-100 млн, якщо говорити тільки про високовольтне обладнання "Укренерго", - написав Кудрицький у своєму фейсбуці в неділю.

При цьому він зазначив, що енергетики готувалися до ударів: формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал.

Крім того, за його словами, дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на об'єктах "Укренерго", облаштовані спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення.

"Попередньо - без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами", - зазначив очільник НЕК.

Він додав, що ліквідацією наслідків атак і відновленням електропостачання в найбільш постраждалих регіонах опікується 10 мобільних ремонтних бригад, спеціалістів експлуатаційного персоналу підстанцій і ліній, підрядні організації.

За його словами, "Укренерго до кінця дня планує завершити відновлювальні роботи на найбільш пошкоджених об'єктах у західних, південних і центральних областях і зняти протягом наступних кількох днів залишкові обмеження енергопостачання, які все ще є в деяких регіонах.

"Складна ситуація залишається в трьох областях. У Харківській області ми разом із фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як живити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут", - описав ситуацію керівник "Укренерго".

За його словами, подекуди діють застосовані диспетчерським центром "Укренерго" обмеження енергопостачання в Одеській та Дніпропетровській областях, в останній, зокрема, через масовану атаку шахедами цієї ночі.

Кудрицький пояснив, що це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіонах, і це може зайняти кілька днів.

"У регіонах, де поступово повертається енергоживлення, дуже важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання і не вмикати всі електроприлади одразу. Це допоможе не створювати надмірного навантаження на енергосистему, яка все ще відновлюється після масованих атак. Відповідно, наші ремонтні бригади зможуть зробити свою роботу швидше", - закликав споживачів СЕО "Укренерго".

Як повідомлялося, РФ здійснила 22 березня найбільш масову атаку на енергосистему, поціливши, зокрема, кількома ракетами в ДніпроГЕС, пошкодивши ТЕС, ПС, магістральні та розподільчі мережі. Майже в половині областей України 22 березня довелося обмежувати постачання електрики.